    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Größter Boom seit 16 Jahren

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordjahr für Hedgefonds: Diese Investments ließen die Gewinne explodieren

    2025 erzielten Hedgefonds ihre höchsten Renditen seit der Finanzkrise. Vor allem Aktien- und Makrostrategien brachten zweistellige Zuwächse.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hedgefonds erzielten 2025 höchste Renditen seit 2009.
    • Aktien- und Makrostrategien trugen stark zu Gewinnen bei.
    • Healthcare- und Energiesektoren verzeichneten hohe Zuwächse.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Größter Boom seit 16 Jahren - Rekordjahr für Hedgefonds: Diese Investments ließen die Gewinne explodieren
    Foto: Juliane Sonntag - picture alliance / Photothek Media Lab

    Die globale Hedgefondsbranche erreichte 2025 eine durchschnittliche Jahresrendite von 12,6 Prozent – der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009, wie CNBC berichtete. Vor allem Aktien- und Makrostrategien trieben die Gewinne nach oben. Laut Hedge Fund Research, kurz HFR, legten beide Strategien mehr als 17 Prozent zu.

    HFR-Präsident Kenneth Heinz hob hervor, dass ein starker Aktienmarkt, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Technologie und Infrastrukturinvestitionen, entscheidend war. Er erklärte, dass Hedgefonds die "schwankenden Zyklen von Risiko- und Risikoscheu-Stimmungen" erfolgreich gemeistert hätten, etwa die Turbulenzen nach der Ankündigung der "Liberation Day"-Zölle, die Wertverluste bei Kryptowährungen und die Korrekturen bei Technologieaktien wegen Bewertungsbedenken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BAE Systems Plc!
    Long
    19,52€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,23€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sektoren mit besonders hohen Renditen

    Besonders stark schnitten Healthcare-, Energie- und Rohstoffmärkte ab. Strategien, die auf Sektorkenntnis setzen, profitierten von Themen wie Arzneimittelpreisgestaltung und Gewichtskontrollbehandlungen in der Pharmaindustrie sowie der Rallye von Gold und Silber. Laut HFR-Daten stiegen Healthcare-orientierte Hedgefonds um 33,8 Prozent, Energie- und Basismetallfonds legten 23,4 Prozent zu.

    Nur ein Strategie-Typ beendete das Jahr negativ: quantitative, diversifizierte Fonds, die auf statistischen Algorithmen basieren, verloren 0,65 Prozent. Grund waren die Volatilitätsspitzen im April und der Tech-Abverkauf im November.

    Erfolgreiche Fonds im Detail

    Edgar Allen, Gründer und Chief Investment Officer von High Ground Investment Management, einem Long/Short-Aktienfonds mit einem Volumen von zwei Milliarden US-Dollar, sagte gegenüber CNBC: "Es handelt sich um einen Markt mit sehr großer Streuung, was die Auswahl von Aktien für Long- und Short-Positionen im Allgemeinen etwas erleichtert." Sein Fonds erzielte nach Gebühren 39,4 Prozent und profitierte insbesondere von Verteidigungsaktien wie BAE Systems und Leonardo sowie Finanzwerten wie Allied Irish Bank.

    Der Multi-Strategie-Fonds Wellington von Citadel, geleitet von Milliardär Kenneth Griffin, legte 10,2 Prozent zu. AQR Capital erzielte mit seinem Apex Multi-Strategie-Fonds 19,6 Prozent. Bloomberg-Daten zeigen weitere Top-Performer: Melqart Opportunities von Michel Massoud stieg um 45,1 Prozent, Bridgewater Pure Alpha II von Bridgewater Associates um 34 Prozent und D.E. Shaws Oculus Fund um 28,2 Prozent.

    Kenneth Heinz kommentierte: "Die Auswirkungen dieser vielfältigen Performance-Treiber unterstreichen die Komplexität der modernen Hedgefondsbranche, die in der Lage ist, über ein breites Spektrum von Finanzmarktumfeldern hinweg unkorrelierte Performance-Gewinne zu erzielen."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4825,01$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Größter Boom seit 16 Jahren Rekordjahr für Hedgefonds: Diese Investments ließen die Gewinne explodieren 2025 erzielten Hedgefonds ihre höchsten Renditen seit der Finanzkrise. Vor allem Aktien- und Makrostrategien brachten zweistellige Zuwächse.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     