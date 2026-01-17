Rekordjahr für Hedgefonds: Diese Investments ließen die Gewinne explodieren

HFR-Präsident Kenneth Heinz hob hervor, dass ein starker Aktienmarkt, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Technologie und Infrastrukturinvestitionen, entscheidend war. Er erklärte, dass Hedgefonds die "schwankenden Zyklen von Risiko- und Risikoscheu-Stimmungen" erfolgreich gemeistert hätten, etwa die Turbulenzen nach der Ankündigung der "Liberation Day"-Zölle, die Wertverluste bei Kryptowährungen und die Korrekturen bei Technologieaktien wegen Bewertungsbedenken.

Die globale Hedgefondsbranche erreichte 2025 eine durchschnittliche Jahresrendite von 12,6 Prozent – der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009, wie CNBC berichtete. Vor allem Aktien- und Makrostrategien trieben die Gewinne nach oben. Laut Hedge Fund Research, kurz HFR, legten beide Strategien mehr als 17 Prozent zu.

Sektoren mit besonders hohen Renditen

Besonders stark schnitten Healthcare-, Energie- und Rohstoffmärkte ab. Strategien, die auf Sektorkenntnis setzen, profitierten von Themen wie Arzneimittelpreisgestaltung und Gewichtskontrollbehandlungen in der Pharmaindustrie sowie der Rallye von Gold und Silber. Laut HFR-Daten stiegen Healthcare-orientierte Hedgefonds um 33,8 Prozent, Energie- und Basismetallfonds legten 23,4 Prozent zu.

Nur ein Strategie-Typ beendete das Jahr negativ: quantitative, diversifizierte Fonds, die auf statistischen Algorithmen basieren, verloren 0,65 Prozent. Grund waren die Volatilitätsspitzen im April und der Tech-Abverkauf im November.

Erfolgreiche Fonds im Detail

Edgar Allen, Gründer und Chief Investment Officer von High Ground Investment Management, einem Long/Short-Aktienfonds mit einem Volumen von zwei Milliarden US-Dollar, sagte gegenüber CNBC: "Es handelt sich um einen Markt mit sehr großer Streuung, was die Auswahl von Aktien für Long- und Short-Positionen im Allgemeinen etwas erleichtert." Sein Fonds erzielte nach Gebühren 39,4 Prozent und profitierte insbesondere von Verteidigungsaktien wie BAE Systems und Leonardo sowie Finanzwerten wie Allied Irish Bank.

Der Multi-Strategie-Fonds Wellington von Citadel, geleitet von Milliardär Kenneth Griffin, legte 10,2 Prozent zu. AQR Capital erzielte mit seinem Apex Multi-Strategie-Fonds 19,6 Prozent. Bloomberg-Daten zeigen weitere Top-Performer: Melqart Opportunities von Michel Massoud stieg um 45,1 Prozent, Bridgewater Pure Alpha II von Bridgewater Associates um 34 Prozent und D.E. Shaws Oculus Fund um 28,2 Prozent.

Kenneth Heinz kommentierte: "Die Auswirkungen dieser vielfältigen Performance-Treiber unterstreichen die Komplexität der modernen Hedgefondsbranche, die in der Lage ist, über ein breites Spektrum von Finanzmarktumfeldern hinweg unkorrelierte Performance-Gewinne zu erzielen."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

