JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für Schlussviertel 2025 rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Siemens erwarten sie ein positives Ergebnis für das erste Geschäftsquartal mit einer Verbesserung der Dynamik im chinesischen Digital-Industries-Geschäft, eine unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und eine Aktualisierung des Zeitplans für die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 259,8EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +14,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer