BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 44,53EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



