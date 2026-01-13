RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 228,4EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



