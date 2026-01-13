DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAE SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BAE Systems von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2220 auf 2140 Pence gesenkt. Wegen der Entwicklung im Schiffsgeschäft dürfte der Rüstungskonzern die Markterwartungen 2025 nicht übertroffen haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie vorerst begrenzt./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BAE Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,44EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: BAE SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21,4

Kursziel alt: 22,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



