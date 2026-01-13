Börsen Update Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +1,67 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.183,60 PKT und fällt um -0,50 %. Top-Werte: TKMS +4,43 %, FUCHS Pref +3,81 %, Aurubis +3,02 % Flop-Werte: AIXTRON -2,82 %, TRATON -2,51 %, Fraport -2,44 %

Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 25.435,78 PKT und fällt um -0,07 %. Top-Werte: Zalando +4,69 %, Symrise +1,47 %, MTU Aero Engines +1,39 % Flop-Werte: Continental -2,78 %, Fresenius Medical Care -2,47 %, Heidelberg Materials -2,43 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:46) bei 3.839,26 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: ATOSS Software +3,70 %, CANCOM SE +2,24 %, Bechtle +1,91 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -7,37 %, Ottobock -3,08 %, AIXTRON -2,82 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.022,74 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: argenx +2,32 %, Nordea Bank Abp +1,52 %, SAP +1,12 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,13 %, Vinci -3,38 %, BMW -2,04 %

Der ATX bewegt sich bei 5.435,21 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,65 %, Erste Group Bank +0,91 %, OMV +0,53 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,26 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,48 %, DO & CO -1,99 %

Der SMI bewegt sich bei 13.365,29 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,86 %, Novartis +0,59 %, Alcon +0,04 %

Flop-Werte: Sika -9,21 %, Amrize -4,09 %, Swiss Life Holding -2,43 %

Der CAC 40 steht bei 8.334,32 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,89 %, Bureau Veritas +1,55 %, Societe Generale +1,16 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,13 %, Vinci -3,38 %, Eiffage -3,30 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.972,59 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,71 %, Nordea Bank Abp +1,52 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,34 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,34 %, Skanska (B) -1,89 %, Alfa Laval -1,75 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.480,00 PKT und gewinnt bisher +1,67 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,24 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,99 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,98 %, Public Power -1,36 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,09 %