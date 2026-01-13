Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +1,67 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 25.435,78 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Zalando +4,69 %, Symrise +1,47 %, MTU Aero Engines +1,39 %
Flop-Werte: Continental -2,78 %, Fresenius Medical Care -2,47 %, Heidelberg Materials -2,43 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.183,60 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: TKMS +4,43 %, FUCHS Pref +3,81 %, Aurubis +3,02 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,82 %, TRATON -2,51 %, Fraport -2,44 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:46) bei 3.839,26 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: ATOSS Software +3,70 %, CANCOM SE +2,24 %, Bechtle +1,91 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -7,37 %, Ottobock -3,08 %, AIXTRON -2,82 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.022,74 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: argenx +2,32 %, Nordea Bank Abp +1,52 %, SAP +1,12 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,13 %, Vinci -3,38 %, BMW -2,04 %
Der ATX bewegt sich bei 5.435,21 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,65 %, Erste Group Bank +0,91 %, OMV +0,53 %
Flop-Werte: Wienerberger -3,26 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,48 %, DO & CO -1,99 %
Der SMI bewegt sich bei 13.365,29 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,86 %, Novartis +0,59 %, Alcon +0,04 %
Flop-Werte: Sika -9,21 %, Amrize -4,09 %, Swiss Life Holding -2,43 %
Der CAC 40 steht bei 8.334,32 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +1,89 %, Bureau Veritas +1,55 %, Societe Generale +1,16 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,13 %, Vinci -3,38 %, Eiffage -3,30 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.972,59 PKT und fällt um -0,58 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,71 %, Nordea Bank Abp +1,52 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,34 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,34 %, Skanska (B) -1,89 %, Alfa Laval -1,75 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.480,00 PKT und gewinnt bisher +1,67 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,15 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,24 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,99 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,98 %, Public Power -1,36 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.