    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHCL Technologies AktievorwärtsNachrichten zu HCL Technologies
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    HCLTech Q3 FY26 Umsatz steigt um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal (währungsbereinigt), während der annualisierte Umsatz 15 Mrd. US-Dollar übersteigt; Auftragseingänge mit 3 Mrd. US-Dollar außergewöhnlich hoch

    HCLTech Q3 FY26 Umsatz steigt um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal (währungsbereinigt), während der annualisierte Umsatz 15 Mrd. US-Dollar übersteigt; Auftragseingänge mit 3 Mrd. US-Dollar außergewöhnlich hoch
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Umsatzprognose auf 4,0 % bis 4,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben, Umsatzprognose für Dienstleistungen auf 4,75 % bis 5,25 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben

    NEW YORK und NOIDA, Indien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, erzielte im Quartal zum 31. Dezember 2025 mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar ein starkes Ergebnis. Der währungsbereinigte (= CC) Umsatz stieg um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal und um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr.

    „Wir hatten erneut ein in jeder Hinsicht herausragendes Quartal ... mit einer starken Erholung der operativen Marge auf 18,6 %. Die starke Umsatzdynamik in diesem Quartal hat es uns ermöglicht, die Marke von 15 Milliarden US-Dollar beim Jahresumsatz zu überschreiten. Unsere Auftragseingänge waren mit 3 Milliarden US-Dollar außergewöhnlich hoch. Wir sind gut positioniert, um die sich wandelnden KI-Anforderungen unserer Kunden aus verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen zu erfüllen", sagte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

    HCLTech-Logo

    Der Umsatz aus Dienstleistungen (CC = währungsbereinigt) stieg um 1,8 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz von HCL Software (CC) stieg aufgrund saisonaler Effekte und des Data-Intelligence-Portfolios um 28,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von HCL Software beläuft sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit fortschrittlicher KI für das Quartal, über den das Unternehmen seit dem letzten Quartal berichtet, stieg um 19,9 % auf 146 Millionen US-Dollar.

    Der Umsatz mit Engineering- und F&E-Dienstleistungen (CC) stieg um 3,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz mit IT- und Business-Services (CC), der 72,3 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg um 1,5 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

    HCLTech hob seine Prognose für das Umsatzwachstum (CC) auf 4,0 % bis 4,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal und die Prognose für das Wachstum des Serviceumsatzes (CC) auf 4,75 % bis 5,25 % gegenüber dem Vorjahresquartal an. Die Prognose für die EBIT-Marge blieb unverändert bei 17 % bis 18 %, ohne Berücksichtigung der einmaligen Auswirkungen der neuen Arbeitsgesetze in Indien auf das EBIT in Höhe von 956 Crore Rupien (109 Millionen US-Dollar).

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HCLTech Q3 FY26 Umsatz steigt um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal (währungsbereinigt), während der annualisierte Umsatz 15 Mrd. US-Dollar übersteigt; Auftragseingänge mit 3 Mrd. US-Dollar außergewöhnlich hoch Umsatzprognose auf 4,0 % bis 4,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben, Umsatzprognose für Dienstleistungen auf 4,75 % bis 5,25 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben NEW YORK und NOIDA, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     