HCLTech Q3 FY26 Umsatz steigt um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal (währungsbereinigt), während der annualisierte Umsatz 15 Mrd. US-Dollar übersteigt; Auftragseingänge mit 3 Mrd. US-Dollar außergewöhnlich hoch

NEW YORK und NOIDA, Indien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, erzielte im Quartal zum 31. Dezember 2025 mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar ein starkes Ergebnis. Der währungsbereinigte (= CC) Umsatz stieg um 4,2 % gegenüber dem Vorquartal und um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzprognose auf 4,0 % bis 4,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben, Umsatzprognose für Dienstleistungen auf 4,75 % bis 5,25 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (währungsbereinigt) angehoben

„Wir hatten erneut ein in jeder Hinsicht herausragendes Quartal ... mit einer starken Erholung der operativen Marge auf 18,6 %. Die starke Umsatzdynamik in diesem Quartal hat es uns ermöglicht, die Marke von 15 Milliarden US-Dollar beim Jahresumsatz zu überschreiten. Unsere Auftragseingänge waren mit 3 Milliarden US-Dollar außergewöhnlich hoch. Wir sind gut positioniert, um die sich wandelnden KI-Anforderungen unserer Kunden aus verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen zu erfüllen", sagte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Der Umsatz aus Dienstleistungen (CC = währungsbereinigt) stieg um 1,8 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz von HCL Software (CC) stieg aufgrund saisonaler Effekte und des Data-Intelligence-Portfolios um 28,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von HCL Software beläuft sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit fortschrittlicher KI für das Quartal, über den das Unternehmen seit dem letzten Quartal berichtet, stieg um 19,9 % auf 146 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz mit Engineering- und F&E-Dienstleistungen (CC) stieg um 3,1 % gegenüber dem Vorquartal und um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz mit IT- und Business-Services (CC), der 72,3 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg um 1,5 % gegenüber dem Vorquartal und um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

HCLTech hob seine Prognose für das Umsatzwachstum (CC) auf 4,0 % bis 4,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal und die Prognose für das Wachstum des Serviceumsatzes (CC) auf 4,75 % bis 5,25 % gegenüber dem Vorjahresquartal an. Die Prognose für die EBIT-Marge blieb unverändert bei 17 % bis 18 %, ohne Berücksichtigung der einmaligen Auswirkungen der neuen Arbeitsgesetze in Indien auf das EBIT in Höhe von 956 Crore Rupien (109 Millionen US-Dollar).