DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Der Umsatz mit dem Medikament Vyvgart habe die Erwartung übertroffen, habe im historischen Vergleich aber eher weniger überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem niederländischen biopharmazeutischen Unternehmen./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 697,8EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 675
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
