    Abcourt ernennt Loïc Bureau zum Chief Operating Officer

    Rouyn-Noranda, Kanada, 13. Januar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, die Ernennung von Herrn Loïc Bureau zum Chief Operating Officer von Abcourt mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Bureau tritt heute aus dem Board of Directors von Abcourt Mines zurück, um sich vollständig den operativen Aktivitäten des Unternehmens zu widmen.

     

    Loïc Bureau ist ein dreisprachiger Ingenieur, hat einen Abschluss in Geotechnik von der Polytechnique Montréal und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Management von Bergbaubetrieben, in der Führung von Unternehmen sowie in der Corporate Governance, sowohl in Kanada als auch international.

     

    Er war zuvor als General Manager bei Pershimco Resources Inc. tätig, wo er für den operativen Betrieb sowie das Budgetmanagement in Kanada, Mexiko und Panama verantwortlich war. Sein Aufgabenbereich umfasste die Betriebsleistung, Finanzdisziplin und die strategische Ausrichtung des Teams.

     

    Nach dieser Ernennung trat Herr Bureau dem Fachbereich Mineraltechnologie des Cégep de l‘Abitibi-Témiscamingue bei. Dieser Wechsel ermöglichte es ihm, seine technischen Kompetenzen in allen Disziplinen des Bergbausektors zu vertiefen und zu erweitern und zugleich einen aktiven Beitrag zur Ausbildung der nächsten Generation zu leisten.

     

    Neben seiner Tätigkeit im Bildungswesen fungierte Herr Bureau auch als Chairman des Board of Directors von Pershimex Resources. In dieser Funktion prägte er die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf mehreren Ebenen maßgeblich, was schließlich zu der erfolgreichen Fusion mit Abcourt Mines führte.

     

    Loïc Bureau, Chief Operating Officer, erklärt: „Ich freue mich, dem Team von Abcourt Mines beizutreten und aktiv an der Umsetzung des Betriebsplans des Unternehmens mitzuwirken. Die jüngste Wiederaufnahme der Produktion in der Mine Sleeping Giant ist ein bedeutender strategischer Meilenstein und der Zeitpunkt ist günstig für mich, mich vollständig auf unsere Betriebs- und Finanzziele zu konzentrieren, um einen nachhaltigen Wert für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.“

