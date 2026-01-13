    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMillennial Potash AktievorwärtsNachrichten zu Millennial Potash
    Millennial Potash Corp. beginnt mit der endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt in Gabun, finanziert durch die US-amerikanische DFC

    Millennial Potash Corp. beginnt mit der endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt in Gabun, finanziert durch die US-amerikanische DFC
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    13. Januar 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt in Gabun begonnen hat. Das Unternehmen hat ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH („ERCOSPLAN”), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen mit bedeutender Erfahrung im westafrikanischen Kalibecken, mit der Durchführung einer endgültigen Machbarkeitsstudie der Klasse 3 gemäß AACE für das Kaliprojekt Banio beauftragt. 

     

    Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, nach Abschluss unserer jüngsten Mineralressourcenschätzung, die gemessene + angezeigte Mineralressourcen von insgesamt 2.453 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 16,6 % KCl und abgeleitete Ressourcen von insgesamt 3.559 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl ergab, eine endgültige Machbarkeitsstudie in Banio initiiert zu haben.   Der Start der Machbarkeitsstudie und die kürzlich eingeleitete ESIA markieren den Übergang von der Explorations- zur Entwicklungsphase. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ERCOSPLAN, während wir die Entwicklung des Banio-Kaliprojekts fortsetzen, um unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz vorzubereiten. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um die DFS und alle damit verbundenen Kompromissstudien in Zusammenarbeit mit der US International Development Finance Corporation („DFC“) durchzuführen, die 3 Millionen US-Dollar zur Deckung der Kosten der Machbarkeitsstudie zugesagt hat.

     

    Weitere Einzelheiten zu der oben genannten Mineralressourcenschätzung finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025.

     

    Die DFS wird einen Solution-Mining-Betrieb mit einem Basisproduktionsszenario von 800.000 Tonnen pro Jahr (TPY) sowie deutlich höheren Produktionsraten von Kaliumchlorid (MOP) bewerten.  Derzeit laufen mehrere technische Studien und Kompromissstudien, darunter Auflösungstests, hydrogeologische Studien, Kriechversuche, Bewertungen von Kalt- und Heißauslaugung, Hafenoptionen für das Projekt sowie Marketingstudien für hochreines Salz. Die DFS wird parallel zur kürzlich angekündigten ESIA des Unternehmens durchgeführt, da beide voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein werden und der Regierung von Gabun im Rahmen des Antrags des Unternehmens auf eine Bergbaulizenz vorgelegt werden. Das Unternehmen wird auch weitere Bohrungen durchführen.

