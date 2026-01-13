    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStarbucks AktievorwärtsNachrichten zu Starbucks
    WeatherPromise schließt überzeichnete Serie-A-Runde unter Führung von Maveron ab

    Foto: adobe.stock.com

    12,8 Millionen Dollar in Neues Kapital wird die Produktentwicklung beschleunigen, strategische Partnerschaften ausbauen und die WeatherPromise-Plattform in allen Verbraucherkategorien erweitern

    NEW YORK, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- WeatherPromise, das Technologieunternehmen, das die Nachfrage für Reise-, Veranstaltungs- und Freizeitunternehmen steigert und die Art und Weise, wie Verbraucher über das Wetter denken, neu definiert, gab heute den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12,8 Millionen US-Dollar bekannt, womit sich die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen auf mehr als 22 Millionen US-Dollar belaufen.

    WeatherPromise logo

    Die Runde wurde angeführt von Maveron, der auf Verbraucher ausgerichteten Risikokapitalgesellschaft, die von Howard Schultz, dem emeritierten Vorsitzenden von Starbucks, und Dan Levitan mitbegründet wurde. 1Sharpe, Lerer Hippeau, Clocktower Ventures, Commerce Ventures, MS Transverse, Start Ventures, 1Flourish und Mark Okerstrom, ehemaliger CEO der Expedia Group, haben sich an der Runde beteiligt.

    WeatherPromise ist der führende Anbieter von Wettergarantien, der Verbrauchern die Kosten für ihre Reise erstattet, wenn das Wetter schlechter ist als versprochen. Führende Reiseunternehmen wie Marriott, Expedia, JetBlue, Invia und HomeToGo vertrauen bereits auf WeatherPromise, um die Kundennachfrage zu steigern, indem sie den Gästen das Vertrauen geben, das ganze Jahr über zu buchen. Im Jahr 2025 garantierte WeatherPromise das Wetter für Reisen in 95 Länder auf sechs Kontinenten.

    WeatherPromise ist für Reise- und Veranstaltungsunternehmen unverzichtbar geworden und verändert die Art und Weise, wie die Welt Reisen, Konzerte, Sportveranstaltungen, Golf und andere Outdoor-Aktivitäten plant, bucht und erlebt.

    Durch seine proprietäre KI-Engine bietet WeatherPromise maßgeschneiderte und personalisierte Angebote für jede einzelne Veranstaltung oder Reise und erstattet automatisch den Kaufpreis, wenn das Wetter nicht so ist, wie es versprochen wurde.

    "Das Wetter ist der wichtigste Faktor, der bestimmt, wann und wohin wir reisen. Wir alle erinnern uns an einen Urlaub, ein Konzert oder ein Spiel, bei dem der Regen unsere Pläne durchkreuzte. Deshalb haben wir einen Weg gefunden, diese Angst zu beseitigen, Buchungen voranzutreiben und die Art und Weise, wie wir über unseren Urlaub und unsere Aktivitäten denken, neu zu definieren", sagte Daniel Price, Mitbegründer von WeatherPromise.

