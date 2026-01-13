    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProCredit Holding & Co.KGaA AktievorwärtsNachrichten zu ProCredit Holding & Co.KGaA

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie fällt auf 8,4000€ - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie, bisher, um -3,45 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie.

    ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

    ProCredit Holding & Co.KGaA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,45 % im Minus. Die Talfahrt der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,4000, mit einem Minus von -3,45 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,48 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um +4,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,38 %. Im Jahr 2026 gab es für ProCredit Holding & Co.KGaA bisher ein Minus von -0,69 %.

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,11 %
    1 Monat +5,38 %
    3 Monate -5,48 %
    1 Jahr +5,12 %

    Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 494,75 Mio. € wert.

    Ob die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ProCredit Holding & Co.KGaA

    -2,76 %
    +4,11 %
    +5,38 %
    -5,48 %
    +5,12 %
    +110,24 %
    +22,27 %
    -34,00 %
    ISIN:DE0006223407WKN:622340



