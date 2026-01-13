Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,168 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 14,0 Milliarden US-Dollar betragen

Aktionäre finden die neuesten Informationen zur Ja-Stimme und die Botschaft des Vorsitzenden auf der Bitmine-Website

Der Vorsitzende Tom Lee fordert die Aktionäre auf, mit JA für den Vorschlag Nr. 2 zu stimmen, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, den ETH-Wert pro Aktie zu steigern

Bitmine hat 1.256.083 ETH gestaked und die MAVAN-Staking-Lösung soll im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen

Bitmine bleibt weltweit der größte Käufer von ETH mit „frischem Geld"

Bitmine besitzt nun 3,45 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 6 Monaten fast 70 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar, darunter 4,168 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 988 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 67. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + „Moonshots" -Bestände in Höhe von insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar hält.

Zum 11. Januar um 19:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.167.768 ETH zu einem Preis von 3.119 USD pro ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 23 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Barmittel in Höhe von insgesamt 988 Millionen USD. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,45 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.