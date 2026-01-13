Cartier baut auf den Erfolgen des Jahres 2025 auf und treibt das Wachstum 2026 voran

Highlights der Erfolge im Jahr 2025

Neustrukturierung des Managementteams eingeleitet, um Cartier für die nächste Wachstumsphase zu positionieren.

Sicherung einer bedeutenden Finanzierung, die uns die finanzielle Stärke zur Umsetzung unserer Pläne verleiht.

Rechte für den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile an drei Konzessionsgebieten, Wilson, Fenton und Benoist, in Option an Exploits Discovery Corp. (CSE; NFLD) („Exploits“) vergeben. Der vierjährige Optionszeitraum gewährt Exploits das Recht, durch die Leistung von Barzahlungen in Gesamthöhe von 1.750.000 $ an Cartier, die Ausgabe von insgesamt 9.250.000 Stammaktien von Exploits an Cartier und die Aufwendung von mindestens 12.250.000 $ für die Konzessionsgebiete eine 100%ige Beteiligung zu erwerben.

Groß angelegtes, 100.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm, die bis dato ehrgeizigste Kampagne, in die Wege geleitet, um nachzuweisen, dass das Projekt Cadillac das Potenzial hat, sich zu einem aufstrebenden Bergbaucamp zu entwickeln. Die Bohrungen liegen im Zeitplan und Budget und es wurden bislang hochgradige Ergebnisse gemeldet, womit die bekannten Zonen durchweg erweitert und das Vertrauen in die Ressource gesteigert werden konnten.

Neue Website und verstärkte Marketingbemühungen.

Zwei wichtige technische Aufgaben an qualifizierte, unabhängige Ingenieurfirmen vergeben. Beide Aufträge werden zur gesamten Weiterentwicklung des Projekts beitragen: metallurgische Untersuchungen und grundlegende Umweltstudien.

Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mio. C$ erreicht.