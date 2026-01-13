    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    BMNR: ETH-Bestände bei 4,17 Mio. Token, Gesamtwert bei 14 Mrd. USD

    Bitmine Immersion Technologies rückt mit gigantischen ETH-Beständen, neuen Staking-Plänen und einer wegweisenden Hauptversammlung in Las Vegas ins Rampenlicht.

    BMNR: ETH-Bestände bei 4,17 Mio. Token, Gesamtwert bei 14 Mrd. USD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bitmine Immersion Technologies (BMNR) hält 4,168 Millionen ETH-Token und insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar in Krypto- und Bargeldbeständen.
    • Der Vorsitzende Tom Lee fordert Aktionäre auf, für den Vorschlag Nr. 2 zur Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl zu stimmen, um den ETH-Wert pro Aktie zu steigern.
    • Bitmine hat 1.256.083 ETH gestaked und plant die Einführung der MAVAN-Staking-Lösung im ersten Quartal 2026.
    • Das Unternehmen ist der größte Käufer von ETH weltweit und besitzt 3,45 % des gesamten ETH-Angebots.
    • Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten, um wichtige Entscheidungen zu treffen, darunter die Wahl von Direktoren und die Genehmigung von Satzungsänderungen.
    • Die Aktie von Bitmine hat ein durchschnittliches Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag und ist die 67. meistgehandelte Aktie in den USA.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    BMNR: ETH-Bestände bei 4,17 Mio. Token, Gesamtwert bei 14 Mrd. USD Bitmine Immersion Technologies rückt mit gigantischen ETH-Beständen, neuen Staking-Plänen und einer wegweisenden Hauptversammlung in Las Vegas ins Rampenlicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     