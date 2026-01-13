45 0 Kommentare BMNR: ETH-Bestände bei 4,17 Mio. Token, Gesamtwert bei 14 Mrd. USD

Bitmine Immersion Technologies rückt mit gigantischen ETH-Beständen, neuen Staking-Plänen und einer wegweisenden Hauptversammlung in Las Vegas ins Rampenlicht.

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) hält 4,168 Millionen ETH-Token und insgesamt 14,0 Milliarden US-Dollar in Krypto- und Bargeldbeständen.

Der Vorsitzende Tom Lee fordert Aktionäre auf, für den Vorschlag Nr. 2 zur Erhöhung der genehmigten Aktienanzahl zu stimmen, um den ETH-Wert pro Aktie zu steigern.

Bitmine hat 1.256.083 ETH gestaked und plant die Einführung der MAVAN-Staking-Lösung im ersten Quartal 2026.

Das Unternehmen ist der größte Käufer von ETH weltweit und besitzt 3,45 % des gesamten ETH-Angebots.

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten, um wichtige Entscheidungen zu treffen, darunter die Wahl von Direktoren und die Genehmigung von Satzungsänderungen.

Die Aktie von Bitmine hat ein durchschnittliches Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar pro Tag und ist die 67. meistgehandelte Aktie in den USA.





Lesen Sie auch Startschuss für die Earnings Delta Air Lines: Neue Großbestellung bei Boeing, Zahlen leicht unter Erwartung KI für neue Medikamente Dieser NVIDIA-Deal könnte die Pharmaindustrie verändern! Start der Earnings-Season Diese ersten Quartalszahlen lassen selbst Optimisten zweimal hinschauen Physical AI und Co. Arbeitskräftemangel? Diese autonomen Roboter springen jetzt ein





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.