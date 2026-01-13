RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 165 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr versprecheDas Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Vestas seien 2026 alle Augen auf die US-Auftragslage und das Offshore-Geschäft gerichtet./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 23,79EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.