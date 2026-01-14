Nächster Milliardenraubzug? Re-Rating oder Takeover – was kommt zuerst?

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! Bezahlte Beziehung: keine · Erstveröffentlichung: 14.01.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold startet 2026 mit Ansage: Nach dem Rekordjahr 2025 gibt es auch im neuen Jahr direkt wieder Rückenwind, durch fallende Realzinsen, rekordhohe ETF-Zuflüsse und anhaltende Käufe der Notenbanken.

Die jüngste Eskalation in Venezuela trieb Gold intraday erneut deutlich nach oben. Gleichzeitig bleibt die strukturelle Nachfrage robust: Laut dem World Gold Council erreichte die Gesamtnachfrage im dritten Quartal 2025 ein neues Hoch, ETF-Zuflüsse markierten 2025 den stärksten Jahresanstieg, und Zentralbanken setzten ihre Nettozukäufe bis November fort. Auf der Makroseite haben reale US-Renditen (10-Jahre TIPS) seit Jahresende nachgegeben – ein klassischer Katalysator für Gold, der die Opportunitätskosten des Haltens senkt.

Hinzu kommen Hausmeinungen großer Häuser: HSBC sieht im ersten Halbjahr 2026 Spitzen bis 5.050 USD/oz, Morgan Stanley veranschlagt 4.800 USD/oz bis Q4/2026 – Szenarien, die angesichts politischer Risiken und geldpolitischer Lockerungsfantasie alles andere als abwegig erscheinen.

In genau diesem Setup spielen hochgradige, kapital-effiziente Goldprojekte in Tier-1-Jurisdiktionen ihren Hebel aus: Sie verbinden Margenstärke mit planbarem Ramp-up – und sind damit prädestiniert für Re-Ratings, Partnerschaften und M&A-Interesse. Und genau an dieser Stelle kommt Amex Exploration (WKN: A2DJY1) ins Spiel!

Amex Exploration (WKN: A2DJY1) ist ein kanadischer Gold-Explorer mit Sitz in Montréal. Das Flaggschiff-Gold-Projekt Perron liegt im Abitibi-Greenstone-Belt in Québec, nahe Normétal und im Fahrbereich von Val-d’Or/Preissac. Amex erkundet dort ein hochgradiges, mehrzöniges Goldsystem und verfolgt einen zweistufigen Entwicklungsplan: erst kapitalleichter Start via Contract Mining & Toll-Milling, anschließend der Ausbau mit eigener Anlage. Parallel werden die Ressourcen durch laufende Bohrprogramme – inkl. Perron West – erweitert. Ein strategischer Produzenten-Investor (u. a. Eldorado Gold) ist bereits an Bord.

Abitibi kann´s!

Abitibi hat diesen besonderen Rhythmus: Wenn Grade, Geologie und Timing zusammenfinden, verschiebt sich die Wahrnehmung schneller, als der Markt reagieren kann. Genau an diesem Punkt steht Amex Exploration (WKN: A2DJY1) mit seinem Flaggschiff-Gold-Projekt Perron. Das Projekt liefert, was institutionelle Investoren in einem späten Zyklus suchen: substanziellen Werthebel auf den Goldpreis, disziplinierte Kapitalführung und einen klaren, operativ realisierbaren Pfad vom Papier in den Cashflow.

Die jüngste Peer-Analyse zurrt das fest: Auf Basis der PEA liegt der nach Steuern diskontierte Projektwert bei rund 1,085 Mrd. CAD – gerechnet bei absolut konservativen 2.500 USD/oz! Und dennoch bietet das Projekt schon einen gewaltig hohen IRR von 70 % aufgrund der sehr niedrigen Gesamtförderkosten (AISC) um 1.061 USD/oz. Das ist nicht nur „gut“, das ist im aktuellen Umfeld eine Kombination, die Margen schützt und Ausführungsrisiken messbar senkt. Dazu kommt ein LoM-Head-Grade von 5,1 g/t und eine Minenlaufzeit von etwa 17,5 Jahren, die geplante Langfristproduktion liegt im Schnitt bei rund 95.000 Unzen/Jahr – solide, skalierbar, finanzierbar.

Quelle: Amex Exploration (Unternehmenspräsentation)

Der entscheidende Unterschied zu vielen Entwicklungsstories ist jedoch die Kapitalarchitektur! Denn Perron setzt auf einen zweistufigen Start: zunächst ein CAPEX-schonender Anlauf mit externer Erzverarbeitung, anschließend der Ausbau mit eigener Anlage. Das zieht Cashflows nach vorne, reduziert den initialen Verwässerungsdruck und gibt dem Team Zeit, reale Untertage-Daten in die Feinplanung zurückzuspielen – ein operatives „Feedback-Loop“, das in der Praxis oft den Unterschied zwischen Plan und Premium ausmacht. In unserer Vergleichsmatrix rückt Perron deshalb genau dorthin, wo institutionelles Geld hinschaut: hoher NPV je Initial-CAPEX-Dollar bei überdurchschnittlichem Grad.

Quelle: Amex Exploration (Unternehmenspräsentation)

Wir sehen das Projekt von Amex Exploration (WKN: A2DJY1) im High-Margin-Quadranten nordamerikanischer Goldentwicklungen – eine seltene Schnittmenge aus Profitabilität und Kapitaldisziplin, die den Werthebel nicht nur auf den Goldpreis, sondern auf jede investierte CAPEX-Einheit legt.

Für Investoren bedeutet dass, das eine asymmetrische Ausgangslage, die vermutlich auch schon potenzielle Übernehmer auf dem Radar haben! Klar definierte Meilensteine auf der Engineering- und Genehmigungsseite, absehbare metallurgische Validierungsschritte und kontinuierliche Bohrergebnisse sollten sukzessive die „Bewertungs-Lücke“ schließen – nicht als narrativ, sondern entlang messbarer Kennzahlen. Eine Bewertungslücke könnte aber womöglich auch ein potenzieller buy-out schließen, oder mindestens gewaltig angleichen.

Makro-Kontext spielt der Story definitiv in die Karten!

Québec ist nämlich ein bewährtes Revier mit Infrastruktur, Talent und transaktionsfreudigen Nachbarn. Jüngste Transaktionen im Umfeld zeigen, dass High-Grade in Québec weiterhin Zahlungsbereitschaft findet, selbst im breiter werdenden Kostenteppich zahlen Käufer für Projekte, die NPV/Capex und Betriebsrisiken überzeugend balancieren.

Der in unserer eigenen Peer-Analyse vermerkte Fresnillo-Deal (780 Mio. CAD, 31.10.2025) belegt, dass hochwertige Goldprojekte selbst in volatileren Marktphasen auf zahlungsbereite Käufer treffen. Vor diesem Hintergrund ist Amex Exploration (WKN: A2DJY1) mit seinem zweistufigen Ramp-up – ein zunächst CAPEX-schonendes Toll-Milling mit anschließendem Ausbau einer eigenen Aufarbeitung. Dank klar nachvollziehbarer Kostenparameter und hochgradigem Ressourcenprofil strategisch hervorragend anschlussfähig.

Dieses Setup adressiert genau die Präferenzen potenzieller Erwerber: frühe Cashflows, kontrollierter Kapitaleinsatz und eine Qualitätsbasis, die im aktuellen Québec-M&A-Umfeld regelmäßig mit Bewertungsprämien honoriert wird.

Quelle: Amex Exploration (Unternehmenspräsentation)

Das Projekt lässt sich einerseits als Build-to-Operate-Story eigenständig entwickeln, andererseits bietet es sich als satelliten­fähiges Zubringer-Asset für Betreiber mit nahegelegenen Hubs an, die bestehende Mühlen- und Untertage-Infrastruktur effizienter auslasten möchten. Diese Kombination aus Grad, Kapitaldisziplin und potenzieller Einbindung in etablierte Verarbeitungsnetzwerke schafft – vorbehaltlich Genehmigungen, Finanzierung und technischer Bestätigung – einen nachvollziehbaren industriellen Case, der in der aktuellen Québec-M&A-Landschaft Beachtung finden kann.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-feasibility-study-f ...

Fazit:

Amex Exploration (WKN: A2DJY1) vereint genau die Zutaten, die im Gold-Bullenmarkt zählen: ein hochgradiges Abitibi-Asset mit überzeugender Ökonomie (NPV5% ~C$1,085 Mrd., IRR ~70 %, AISC ~US$1.061/oz, LoM-Head-Grade ~5,1 g/t, ~17,5 Jahre Lebensdauer, Ø-Output ~95 koz/J), einen kapital­schonenden Zwei-Phasen-Ramp-up (zunächst Toll-Milling, danach eigene Anlage) und einen klaren operativen Pfad vom Papier in den Cashflow.

Zusammen mit dem District-Scale-Potenzial von Perron, der Nähe zu existierender Infrastruktur und dem strategischen Interesse im Umfeld – belegt durch jüngste Québec-Deals und mehrjährige M&A-Bereitschaft – entsteht ein asymmetrisches Chance/Risiko-Profil mit sichtbarer Re-Rating-Option, sofern die nächsten Meilensteine (Bulk-Sample/Metallurgie, Engineering/Permitting, kontinuierliche Bohrergebnisse) planmäßig geliefert werden. Kurzum: Grad + Kapitaldisziplin + industrieller Fit treffen bei Amex Exploration (WKN: A2DJY1) auf ein Umfeld, das Qualität bezahlt – genau die Konstellation, in der sich Bewertungen erfahrungsgemäß spürbar bewegen können.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Hinweis/Disclaimer: Dieser Beitrag dient Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Explorations- und Entwicklungsprojekte unterliegen Genehmigungs-, Finanzierungs-, Ausführungs- sowie Rohstoffpreisrisiken; historische Transaktionen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die genannten Kennzahlen und Bewertungen stammen aus der Analyse „AMX – Analysis (Jan 2026)“ (NAV, IRR, AISC, Grad, P/NAV, EV/Resource, NPV/Capex-Grafik).

Dieser Werbeartikel wurde am 11.01.2025 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung. Keine Aktualisierung geplant!

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt, andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen. Im Fall vom Amex Exploration haben wir kein Entgelt erhalten.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen, diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, das prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: KEINE Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise:

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet, außer im vorliegenden Fall. SRC oder deren Mitarbeitende werden weder direkt noch indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ ; Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.