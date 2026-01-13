    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando-Betriebsrat zu Erfurt

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wir kämpfen für unseren Standort'

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Betriebsrat kämpft gegen Standortschließung.
    • Landesregierung plant Task Force zur Unterstützung.
    • DGB fordert Rückzahlung öffentlicher Fördermittel.
    Zalando-Betriebsrat zu Erfurt - 'Wir kämpfen für unseren Standort'
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Der Zalando -Betriebsrat will den von Schließung bedrohten Erfurter Standort des Internet-Modehändlers nicht widerstandslos aufgeben. "Wir kämpfen für unseren Standort!", erklärte die Arbeitnehmervertretung. Die Landesregierung bekräftigte nach einem Treffen mit dem Betriebsrat ihre Unterstützung für die Arbeitnehmer. Wirtschafts- und Arbeitsministerium wollen eine sogenannte Task Force "Zalando" starten, die das Vorgehen bei Arbeitsplatzvermittlung, Standortentwicklung und Investorensuche bündeln soll.

    Belegschaft, Betriebsrat, Stadt und Landesregierung waren in der vergangenen Woche von der Entscheidung des Vorstandes des Dax -Konzerns zur Schließung des Erfurter Logistikzentrums mit rund 2.700 Beschäftigten überrascht worden. Mit Erfurt hatte der Aufstieg des Berliner Start-ups vor mehr als zehn Jahren zu einem großen Internet-Händler begonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.626,52€
    Basispreis
    21,84
    Ask
    × 11,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.120,18€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 11,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Betriebsrat: Pflichtverstöße des Unternehmens

    Der Betriebsrat warf dem Unternehmen vor, seinen Pflichten als Arbeitgeber nach den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes nicht nachgekommen zu sein. "Dies muss umfassend nachgeholt werden. Bis dahin sieht sich der Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung nicht ausreichend informiert, um in die Verhandlungen zu Sozialplänen mit dem Arbeitgeber zu gehen", heißt es in einer Erklärung, die der dpa vorliegt. Der Betriebsrat stehe mit Experten und Beratern in Kontakt. Auch Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) soll sich dabei engagieren.

    Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) und Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) trafen sich mit der Zalando-Arbeitnehmervertretung im Güterverkehrszentrum Erfurt. Sie kritisierten erneut die geplante Standortschließung in einigen Monaten.

    Nach dem Gespräch äußerte auch Schenk den Verdacht, dass die Arbeitnehmer nicht ausreichend beteiligt und informiert wurden. Ihnen sei bis zuletzt suggeriert worden, der Standort arbeite wirtschaftlich und erfolgreich. Das Unternehmen müsse nun zunächst seinen Mitbestimmungs- und Mitteilungspflichten nachkommen und Zahlen, Daten und Fakten liefern. "Der Großkonzern Zalando darf jetzt nicht zu billig davonkommen", so Schenk.

    Ministerin: Modernisierung wäre möglich gewesen

    Schenk zeigte sich nach ersten Gesprächen mit der Arbeitsagentur und ansässigen Logistikunternehmen optimistisch, "was die Weitervermittlung der Beschäftigten betrifft". Dabei ständen vor allem ältere Beschäftigte, Beschäftigte mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen im Blick. Ziel sei, allen Beschäftigten bis Jahresende eine Perspektive zu bieten, bekräftigte Schenk.

    Der Versuch der Landesregierung, den Zalando-Vorstand umzustimmen, war in der vergangenen Woche gescheitert. Wirtschaftsministerin Boos-John erklärte, nach ihrer Meinung hätte es "bei frühzeitiger Einbeziehung der Landesregierung durchaus gute Möglichkeiten gegeben, zukunftsorientiert in die Modernisierung des Erfurter Logistikzentrums zu investieren".

    Die im Gespräch mit dem Betriebsrat vorgelegten Zahlen zur Unternehmensentwicklung hätten das bestätigt. Jetzt werde nach Investoren, neuen Beschäftigungsmöglichkeiten bei Unternehmen in der Region sowie eine Nachnutzung der riesigen Hallen gesucht.

    DGB: Zalando soll Steuergeld zurückzahlen

    Der DGB-Bezirksvorsitzende Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, sprach von einem verantwortungslosen Agieren des Unternehmens. Zalando müsse sich in erheblichem Umfang daran beteiligen, dass die Beschäftigten eine Zukunft haben. "Das darf nicht allein die Aufgabe der Arbeitsagentur werden."

    Immerhin sei die Ansiedlung von Zalando in Thüringen mit rund 22 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln gefördert worden. Zalando solle einen erheblichen Teil zurückzahlen, so der Gewerkschafter. Eine Pflicht dazu hat das Unternehmen nicht, weil Fristen dafür bereits verstrichen sind. Rudolph verlangte, dass das Unternehmen für seinen neuen Standort im hessischen Gießen "keinen Cent Steuergeld" bekommt. Schenk sagte nach dem Treffen: "Man kann da tatsächlich von einer Art Subventionstourismus sprechen aus meiner Sicht."

    Kritik übte der Gewerkschafter an Thüringens Wirtschaftsministerin, die nach seinen Angaben die sozialen Kriterien bei der Vergabe von Fördermitteln im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert habe./rot/DP/men

    Zalando

    +5,15 %
    +9,34 %
    +16,02 %
    -1,72 %
    -9,84 %
    -38,56 %
    -73,56 %
    -22,02 %
    +14,69 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 25.456 auf Ariva Indikation (13. Januar 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -13,37 %/+35,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Schließung von Logistikstandorten (Erfurt/Leipzig) nach der About‑You‑Übernahme, erwartete Synergien von rund 100 Mio. €/Jahr und einen Jefferies-Kommentar (Buy, KZ 31 €, höhere EBIT‑Prognose 2028). Diskutiert werden Kursunterperformance gegenüber dem DAX, geringes Volumen, Short‑Positionen, kurzfristige Pushes und Zweifel an der Nachhaltigkeit des Anstiegs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zalando-Betriebsrat zu Erfurt 'Wir kämpfen für unseren Standort' Der Zalando -Betriebsrat will den von Schließung bedrohten Erfurter Standort des Internet-Modehändlers nicht widerstandslos aufgeben. "Wir kämpfen für unseren Standort!", erklärte die Arbeitnehmervertretung. Die Landesregierung bekräftigte nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     