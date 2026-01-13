    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Inflation verharrt wie erwartet auf 2,7 Prozent

    • Inflation in den USA stabil bei 2,7 Prozent.
    • Verbraucherpreise steigen im Dezember um 0,3 Prozent.
    • Kerninflation bleibt unverändert bei 2,6 Prozent.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres stabil gehalten. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Dezember wie bereits im Monat zuvor um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zu. Auch dies war erwartet worden.

    Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug im Dezember im Jahresvergleich unverändert 2,6 Prozent. Analysten hatten hier mit einem leichten Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gerechnet./jkr/stk





    dpa-AFX
