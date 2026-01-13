    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Starker Börsenstart in New York und Nasdaq erwartet.
    • Verbraucherpreise steigen schwach, Zinssenkungen möglich.
    • Delta Air Lines enttäuscht, Aktien fallen vorbörslich.
    Aktien New York Ausblick - Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen einräumen.

    Für den Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch prognostiziert. Knapp eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow moderat im Plus bei 49.600 Punkten.

    Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird mit 25.830 Punkten ebenfalls ein etwas festerer Start erwartet. Zu den Kursgewinnern im Auswahlindex könnten Intel und AMD gehören, die vorbörslich um jeweils knapp 4 Prozent stiegen. Das Investmenthaus Keybanc Capital Markets hat für beide Chip-Aktien zum Übergewichten im Portfolio geraten.

    Als unspektakulär könnte sich der Startschuss für die Saison der Quartalsbilanzen großer Investmentbanken erweisen. JPMorgan veröffentlichte vorbörslich Geschäftszahlen, welche die Erwartungen am Markt etwas überboten. Im vorbörslichen Handel legten die Aktien des Geldhauses leicht zu.

    Nicht gut kam die Quartalsbilanz von Delta Air Lines an, die Aktie büßte vorbörslich 4 Prozent ein. Die Prognose der Fluggesellschaft 2026 für den Gewinn je Aktie wurde am Markt als zurückhaltend eingestuft. Im Kondensstreifen von Delta Air Lines gaben auch United Airlines und American Airlines vorbörslich nach.

    Die Papiere des Rüstungskonzerns L3Harris waren zuletzt sechs Börsentage in Folge auf Rekordhoch gestiegen. Auch am Dienstag winkt ein solches, denn das US-Verteidigungsministerium will eine Milliarde US-Dollar in das Raketengeschäft des Konzerns investieren. Vorbörslich zogen L3Harris um gut 10 Prozent an./bek/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 184,6 auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +20,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 191,18 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -48,26 %/-13,77 % bedeutet.




