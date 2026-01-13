Aktien New York Ausblick
Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg
- Starker Börsenstart in New York und Nasdaq erwartet.
- Verbraucherpreise steigen schwach, Zinssenkungen möglich.
- Delta Air Lines enttäuscht, Aktien fallen vorbörslich.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen einräumen.
Für den Leitindex Dow Jones Industrial wurde vorbörslich zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch prognostiziert. Knapp eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow moderat im Plus bei 49.600 Punkten.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird mit 25.830 Punkten ebenfalls ein etwas festerer Start erwartet. Zu den Kursgewinnern im Auswahlindex könnten Intel und AMD gehören, die vorbörslich um jeweils knapp 4 Prozent stiegen. Das Investmenthaus Keybanc Capital Markets hat für beide Chip-Aktien zum Übergewichten im Portfolio geraten.
Als unspektakulär könnte sich der Startschuss für die Saison der Quartalsbilanzen großer Investmentbanken erweisen. JPMorgan veröffentlichte vorbörslich Geschäftszahlen, welche die Erwartungen am Markt etwas überboten. Im vorbörslichen Handel legten die Aktien des Geldhauses leicht zu.
Nicht gut kam die Quartalsbilanz von Delta Air Lines an, die Aktie büßte vorbörslich 4 Prozent ein. Die Prognose der Fluggesellschaft 2026 für den Gewinn je Aktie wurde am Markt als zurückhaltend eingestuft. Im Kondensstreifen von Delta Air Lines gaben auch United Airlines und American Airlines vorbörslich nach.
Die Papiere des Rüstungskonzerns L3Harris waren zuletzt sechs Börsentage in Folge auf Rekordhoch gestiegen. Auch am Dienstag winkt ein solches, denn das US-Verteidigungsministerium will eine Milliarde US-Dollar in das Raketengeschäft des Konzerns investieren. Vorbörslich zogen L3Harris um gut 10 Prozent an./bek/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 184,6 auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +20,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 191,18 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -48,26 %/-13,77 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@umbre
euch auch allen alles Gute im neuen Jahr!
- Eine Holding GmbH sowie eine operative GmbH zu gründen
- Ich bin dann Geschäftsführer von der Holding GmbH und meine Holding wird dann Geschäftsführer von der operativen GmbH
was macht die operative GmbH?
- am einfachsten wäre Immobilien zu vermieten. Mit relativ wenig Eigenkapital bekommt man einen relativ großen Kredit und durch die Mieteinnahmen kommt auch schon relativ schnell einiges rüber.
- die Gewinne der operativen GmbH werden dann auf die Holding übertragen (man zahlt nur sehr wenig Steuer auf den Gewinn --> Mieteinnahmen)
- Die Einnahmen aus der operativen GmbH werden dann in der Holding GmbH angelegt und als Geschäftsführer kann man sich monatlich ein Gehalt auszahlen lassen bzw. die Holding kann mir als Gesellschafter einen großzügigen, günstigen Kredit geben.
clearasil: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist