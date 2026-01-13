Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg

euch auch allen alles Gute im neuen Jahr!

Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte Richtung Immobilien. Diese bestätigen meine Befürchtungen. Ich bin da grundsätzlich bei euch und konzentriere mich auch lieber auf Aktien.

Immobilien sind leider ein politischer Spielball, vor allem, wenn diese im Privatbesitz sind.





Zur Erklärung, was ich vorhatte bzw. mir schon seit Jahren im Kopf herumschwirrt:

Ich hatte schon immer mal die Idee, einen Teil des Vermögens in eine Firma einzubringen. Das ist zwar aufwändig und beides hat seine Vor- und Nachteile. Mich persönlich interessiert das einfach, auch in strategischer Hinsicht.

Ich habe zu dem Thema Firmengründung etc. viel gelesen und Haupttreiber war dann www.unternehmergold.de

Im Grunde geht es darum:

Eine Holding GmbH sowie eine operative GmbH zu gründen Ich bin dann Geschäftsführer von der Holding GmbH und meine Holding wird dann Geschäftsführer von der operativen GmbH

was macht die operative GmbH?

am einfachsten wäre Immobilien zu vermieten. Mit relativ wenig Eigenkapital bekommt man einen relativ großen Kredit und durch die Mieteinnahmen kommt auch schon relativ schnell einiges rüber. die Gewinne der operativen GmbH werden dann auf die Holding übertragen (man zahlt nur sehr wenig Steuer auf den Gewinn --> Mieteinnahmen) Die Einnahmen aus der operativen GmbH werden dann in der Holding GmbH angelegt und als Geschäftsführer kann man sich monatlich ein Gehalt auszahlen lassen bzw. die Holding kann mir als Gesellschafter einen großzügigen, günstigen Kredit geben.

Funktioniert natürlich erst, wenn die Immobilien abbezahlt sind, soll in der Kürze nur ein kleiner Überblick meines Vorhabens sein.





Aufgrund eurer Beiträge, habe ich mein Vorhaben vorübergehend wieder auf Eis gelegt. Ich hab´s in dieser Hinsicht nicht eilig.





Bitte nicht falsch verstehen: Mir geht es primär nicht um "Steuern sparen", sondern eher um die Haftung abzugrenzen und nicht alles in Privatbesitz zu haben. Die Holding wäre auch nur eine Zwischenlösung. Um es weiterzuspinnen: Gründung einer Familienstiftung in die dann die Holding eingebracht wird. Als Stiftungsvater kannst Du dann weiterrühren bzw. Gewinne monatlich auszahlen lassen und als Nachfolger benennst Du Deine Kinder und hast dann auch keinen Streß mit Erbe. Und das Vermögen bleibt (eher) bestehen, weil (ohne Stiftung) oftmals spätestens in der 2. Nachfolgegeneration nichts mehr vom ursprünglichen und hart erarbeiteten Vermögen übrigbleibt. Aber alles Geschmackssache.





Wenn Du die Immos in eine Firma packen würdest, würdest Du von der Stadt auch ein solches Schreiben bekommen? Ich würde wetten, eher nein.

Oder umgekehrt: Wenn die Stadt Immofirmen mit solchen Anschreiben attackieren würden, dann würden im Handumdrehen zig Anwälte auf der Matte stehen und Berlin hätte sämtliche Klagen am Hals.

Privateigentümer können oder wollen sich eine langwierige Auseinandersetzung mit der Stadt eher nicht leisten.





Was ich damit sagen will: Willst Du Dich wirklich rausdrängen lassen? Es wäre doch schade und vermutlich finanziell gesehen ungünstig, wenn Du die Immos verkaufen müsstest, oder?





Für die Kommunen ist es einfach, herauszufinden, welche Immos sich in Privatbesitz befinden. Einen Blick bzw. Klick ins Grundbuch, und schon ist eine detaillierte Eigentumsverhältnisse aller Immobilien auswertbar. Ein Schelm... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif





Ich würde an Deiner Stelle herausfinden wollen, ob solche Schreiben nur an Privateigentümer gegangen sind oder auch an Firmen und mir dann eine entsprechende Strategie zurechtlegen. 🤔







