BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach einem Bloomberg-Bericht über einen etwaigen Verkauf der Mehrheit an der chinesischen Luxus-Baijiu-Marke Shui Jing Fang auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2310 Pence belassen. Die Marke sei ein strategisch einzigartiges Asset für den Spirituosenkonzern, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt, also bei niedrigen Gewinnen und niedriger Bewertung, wäre daher nicht die beste Option./rob/mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 12:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 19,50EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,1

Kursziel alt: 23,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,10 £ , was eine Steigerung von +38,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer