JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 222,5EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

