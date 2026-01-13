JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 222,5EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
