    Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa rüstet 850 Flugzeuge mit Starlink aus.
    • Kostenloses Internet für Statuskunden und Nutzerkonten.
    • Umrüstung bis 2029, schnellere Verbindungen geplant.
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa Gruppe können künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen. Man werde ab der zweiten Jahreshälfte 2026 nach und nach alle rund 850 Flugzeuge mit der neuen Technik ausrüsten, kündigt Europas größter Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die derzeit schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.

    Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita.

    Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit sollen künftig Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges ermöglicht werden. Die bisher genutzte Technologie für das Bord-Internet bleibe bis zur Umrüstung nutzbar, erklärte eine Sprecherin. Im Jahr 2029 sollen alle Flugzeuge über die neue Technik verfügen./ceb/DP/nas

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 8,716 auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

