Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink
- Lufthansa rüstet 850 Flugzeuge mit Starlink aus.
- Kostenloses Internet für Statuskunden und Nutzerkonten.
- Umrüstung bis 2029, schnellere Verbindungen geplant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa Gruppe können künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen. Man werde ab der zweiten Jahreshälfte 2026 nach und nach alle rund 850 Flugzeuge mit der neuen Technik ausrüsten, kündigt Europas größter Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die derzeit schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.
Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita.
Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit sollen künftig Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges ermöglicht werden. Die bisher genutzte Technologie für das Bord-Internet bleibe bis zur Umrüstung nutzbar, erklärte eine Sprecherin. Im Jahr 2029 sollen alle Flugzeuge über die neue Technik verfügen./ceb/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 8,716 auf Tradegate (13. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,42 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,71 %/+3,23 % bedeutet.
