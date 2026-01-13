Besonders beachtet!
Delta Air Lines (DE) Aktie schmiert ab - 13.01.2026
Am 13.01.2026 ist die Delta Air Lines (DE) Aktie, bisher, um -4,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delta Air Lines (DE) Aktie.
Delta Air Lines ist eine führende Fluggesellschaft, die durch ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit hervorsticht. Sie bietet umfassende Flugdienstleistungen und konkurriert mit großen internationalen Airlines.
Delta Air Lines (DE) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026
Mit einer Performance von -4,47 % musste die Delta Air Lines (DE) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Delta Air Lines (DE) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,47 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delta Air Lines (DE)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,33 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Delta Air Lines (DE) Aktie damit um -6,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Delta Air Lines (DE) bisher ein Minus von -3,24 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.
Delta Air Lines (DE) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,58 %
|1 Monat
|-3,84 %
|3 Monate
|+23,33 %
|1 Jahr
|-6,29 %
Informationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie
Es gibt 653 Mio. Delta Air Lines (DE) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,87 Mrd.EUR € wert.
Dow moderat im Plus nach schwachem Preisanstieg
Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen …
Delta Air Lines: Neue Großbestellung bei Boeing, Zahlen leicht unter Erwartung
Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines blickt trotz gemischter Marktreaktionen optimistisch auf das kommende Jahr. Trotzdem geht die Aktie nach den Zahlen in die Knie.
Boeing punktet mit weiteren Großaufträgen zum Jahresstart
Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Großauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, …
Delta Air Lines (DE) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Delta Air Lines (DE) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.