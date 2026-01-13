Delta Air Lines (DE) Aktie schmiert ab - 13.01.2026

Mit einer Performance von -4,47 % musste die Delta Air Lines (DE) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Delta Air Lines (DE) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,47 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Delta Air Lines ist eine führende Fluggesellschaft, die durch ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit hervorsticht. Sie bietet umfassende Flugdienstleistungen und konkurriert mit großen internationalen Airlines.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delta Air Lines (DE)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,33 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Delta Air Lines (DE) Aktie damit um -6,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Delta Air Lines (DE) bisher ein Minus von -3,24 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Delta Air Lines (DE) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,58 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate +23,33 % 1 Jahr -6,29 %

Informationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

Es gibt 653 Mio. Delta Air Lines (DE) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,87 Mrd.EUR € wert.

Der starke Jahresauftakt an der New Yorker Börse und an der Technologiebörse Nasdaq könnte sich am Dienstag fortsetzen. Grund ist ein unerwartet schwacher Anstieg der Verbraucherpreise im Dezember. Dieser könnte der US-Notenbank Fed zusätzlichen …

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines blickt trotz gemischter Marktreaktionen optimistisch auf das kommende Jahr. Trotzdem geht die Aktie nach den Zahlen in die Knie.

Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Großauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, …

Delta Air Lines (DE) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delta Air Lines (DE) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delta Air Lines (DE) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.