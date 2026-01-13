DAS 100-JÄHRIGE JUBILÄUM DER ROYAL CANADIAN LEGION WIRD MIT DER NEUESTEN SAMMLERMÜNZE DER ROYAL CANADIAN PRÄGEANSTALT IN REINEM GOLD UND SILBER GEWÜRDIGT

OTTAWA, ON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hundert Jahre nach der Gründung der landesweit größten Organisation zur Unterstützung von Veteranen und für gemeinnützige Zwecke, die heute als Royal Canadian Legion (die Legion) bekannt ist, hat die Royal Canadian Mint fein gearbeitete reine Gold- und Silbermünzen herausgegeben, um das 100-jährige Bestehen der Legion zu feiern. Die jahrhundertelange Mission der Legion, Veteranen zu unterstützen, einschließlich dienender Militärs und RCMP-Mitglieder und deren Familien, das Gedenken zu fördern und Kanada und seinen Gemeinden zu dienen, wird auf der 2026 $100 Pure Gold Coin, dem 2026 Fine Silver Proof Dollar und dem 2026 Fine Silver Proof Set gefeiert, die alle ab heute erhältlich sind.

Die kanadische Künstlerin Laurie McGaw hat für die 100-Dollar-Münze aus reinem Gold für das Jahr 2026 ein geteiltes Rückseitendesign entworfen, das die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Legion illustriert. Die rechte Hälfte der Münze zeigt zwei heutige Mitglieder in Legionskleidung vor einer Collage aus Symbolen des Ersten Weltkriegs, bestehend aus einem kanadischen Infanteristen, einem S.E.5a-Kampfflugzeug und der entfernten Silhouette der HMCS Niobe, einem Schlachtkreuzer der kürzlich gegründeten Marine Kanadas. Diese Elemente stehen für den Beitrag Kanadas zu den Bemühungen der Alliierten und für die Opfer des Ersten Weltkriegs, aus denen die Royal Canadian Legion hervorging. Mohnblumen oben und unten, die beide Szenen überlagern, symbolisieren den ewigen Kreislauf des Gedenkens.

Die Rückseite des 2026 Proof Silver Dollar wurde von dem kanadischen Künstler Steve Hepburn entworfen. Es zeigt zwei Mitglieder der Legion, die vor einem Ahornblatt aus dem offiziellen Wappen der Legion in Gedenken stehen. Unter dieser Szene erscheint ein Arrangement von 14 Mohnblumen, eine für jede kanadische Provinz und jedes Territorium und eine für die internationalen Niederlassungen der Legion, sowie eine Vergissmeinnicht-Blume, die das Gedenken in Neufundland und Labrador symbolisiert. Dieses florale Element wird von einem Banner mit den Jahreszahlen „1926" und „2026" sowie drei Mohnblumen aus dem offiziellen Wappen der Legion in seiner Mitte überlagert.