UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:05 Uhr) gehandelt.



