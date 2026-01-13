UBS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. United Internet bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, doch er strich die Aktie von seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 29,90EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 35,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

