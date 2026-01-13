    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    UBS stuft 1&1 auf 'Buy'
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,90 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. 1&1 bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, genauso wie der Mutterkonzern United Internet. Dessen Aktie strich der Experte jedoch seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 25,65EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 27,90
    Kursziel alt: 27,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



