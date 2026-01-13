    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsUSDC / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu USDC / USD

    Stablecoin-Markt

    Trumps World Liberty startet neue Krypto-Plattform und stärkt USD1

    Die Trump-nahe Krypto-Firma World Liberty Financial drängt mit einer neuen Plattform in den DeFi-Markt und stärkt damit die Rolle des Stablecoins USD1.

    Die dezentral ausgerichtete Finanzfirma World Liberty Financial hat den nächsten Schritt in ihrer Wachstumsstrategie vollzogen. Das Unternehmen, das vom US-Präsidenten Donald Trump und seinen Söhnen unterstützt wird, gab den Start einer neuen Krypto-Kredit- und Lending-Plattform bekannt.

    Unter dem Namen World Liberty Markets will das Projekt Anlegern ermöglichen, digitale Vermögenswerte zu verleihen, Renditen zu erzielen oder Kredite gegen bestehende Krypto-Bestände aufzunehmen.

    Eintritt in den Krypto-Kreditmarkt

    Technisch basiert World Liberty Markets auf der Infrastruktur des Multi-Chain-DEX- und Money-Market-Protokolls Dolomite. Nutzer können dort Vermögenswerte wie den hauseigenen Governance-Token WLFI, den Dollar-Stablecoin USD1 sowie etablierte Krypto-Assets wie USDC, USDT, Ethereum und tokenisiertes Bitcoin-Exposure über Coinbase’s Wrapped Bitcoin (cbBTC) einsetzen.

    Ziel sei es, USD1 als zentrales Liquiditätsinstrument im eigenen Ökosystem zu etablieren. Das Unternehmen erklärte, die Plattform solle künftig auch den Zugang zu tokenisierten Real-World-Assets (RWA) von Drittanbietern und eigenen Emissionen ermöglichen und damit die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Blockchain schlagen.

     

    Starker Start dank hoher Anreize

    Bereits kurz nach dem Start verzeichnete World Liberty Markets laut Unternehmensangaben rund 20 Millionen US-Dollar an eingezahlten Vermögenswerten.

    Den größten Anteil daran stellte der Stablecoin USD1, der zum Start mit einer außergewöhnlich hohen Anreizrendite von 27 Prozent sowie zusätzlichen Bonuspunkten für Einlagen ab 1.000 US-Dollar beworben wird.

    "Vor einem Jahr haben wir uns vorgenommen, einen Stablecoin zu schaffen, der mit den größten Namen der Branche konkurrieren kann – USD1 hat diese Erwartungen übertroffen", sagte COO und Mitgründer Zak Folkman. Mit der neuen Plattform wolle man den Nutzern nun weitere Möglichkeiten geben, ihre Stablecoins produktiv einzusetzen.

    USD1 auf dem Vormarsch

    USD1 wurde im März des Vorjahres auf mehreren Blockchains eingeführt und hat sich seitdem zu einem der größten Dollar-Stablecoins entwickelt. Nach Daten von DeFiLlama liegt der Umlauf mittlerweile bei über 3,4 Milliarden US-Dollar, womit USD1 zu den sieben größten Stablecoins weltweit zählt und dicht hinter PayPals PYUSD rangiert.

    Auch der Governance-Token WLFI konnte zuletzt zulegen. Der Kurs stieg in den vergangenen zwei Wochen um rund 18 Prozent, notiert jedoch weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



