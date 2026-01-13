    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPolaris Renewable Energy AktievorwärtsNachrichten zu Polaris Renewable Energy
    Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, um 10:00 Uhr EST (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahres 2025 zu erläutern.

     

     

    Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 1-888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer 973-528-0011; der Zugangscode lautet 743835.

     

    Alternativ über die URL: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51835

     

    Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa zwei Stunden nach deren Beendigung verfügbar sein.

     

    Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

    Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 51835

    International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 51835

    Verfallsdatum der Aufzeichnung: 5. März 2026

     

    Über Polaris Renewable Energy Inc.

     

    Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

     

    Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore-Windpark (26 MW).

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Investor Relations

    Polaris Renewable Energy Inc.

    Phone: +1 647-245-7199

    Email: info@PolarisREI.com

     

    Quelle: Polaris Renewable Energy Inc.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Polaris Renewable Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 7,69EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



