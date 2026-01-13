    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayern soll drei Fusionsreaktoren bekommen

    Für Sie zusammengefasst
    • CSU plant drei Fusionsreaktoren in Bayern.
    • Garching und Gundremmingen als Hauptstandorte.
    • Schnelligkeit entscheidend im globalen Wettlauf.
    Bayern soll drei Fusionsreaktoren bekommen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BAD STAFFELSTEIN (dpa-AFX) - Die CSU setzt in Bayern auf den Bau von drei Fusionsreaktoren zur Energiegewinnung. Das teilte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder bei der Klausur der CSU-Landtagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz mit. Bisher gibt es weltweit noch keinen Fusionsreaktor.

    "Wir wollen da ein absolut internationaler Player sein", betonte Söder. Er sagte auf Nachfrage, dass Bayern hier eng mit dem Bund kooperiere. Derartige Projekte seien nicht über Nacht umsetzbar, die Weichen würden aber in diesem Jahr gestellt.

    "Alpha" in Garching bei München und "Stellaris" in Gundremmingen

    Konkret sehen die Planungen den Bau eines Demonstrationsreaktors in Garching bei München vor. Dort erforscht das Projekt "Alpha" noch, wie eine kommerzielle Nutzung der Magnetfusions-Technologie machbar ist - also dass mehr Energie rauskommt, als reingesteckt wird. In Gundremmingen wiederum soll auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks bereits der Bau des ersten kommerziellen Fusionsreaktors - technisch identisch zu Garching - vorangetrieben werden.

    Söder will auch einen Laserreaktor in "Südbayern"

    Die Anlage des Projektes "Stellaris" könnte nach Einschätzung von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) schon in etwa 15 Jahren in Betrieb gehen, wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete. Laut Söder gibt es ferner den Wunsch, in Südbayern einen kommerziellen Fusionsreaktor mit Lasertechnologie an den Start zu bringen. Hierzu seien aber weitere Details noch nicht spruchreif.

    Blume sieht weltweites Wettrennen bei Fusionstechnologie

    "Geschwindigkeit bei der Fusion ist jetzt alles", sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe ein weltweites Wettrennen bei der Erforschung wie Nutzung der Technologie. "Da wollen wir dabei sein." Auf Nachfrage betonte Blume, in Garching könne der Reaktor bis Anfang der 30er Jahre stehen, er solle Teil der Hightech-Agenda Deutschland sein. In Gundremmingen werde das Projekt von privaten Investoren vorangetrieben.

    Auch die anderen ehemaligen Atomkraftwerkstandorte sollen laut Söder in Zukunft für Neuansiedlungen neuer Technologien genutzt werden. Dort gebe es Energieleitungen und damit Energieversorgung in maximaler Form, um erfolgreich zu sein./had/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bayern soll drei Fusionsreaktoren bekommen Die CSU setzt in Bayern auf den Bau von drei Fusionsreaktoren zur Energiegewinnung. Das teilte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder bei der Klausur der CSU-Landtagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz mit. Bisher gibt es weltweit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     