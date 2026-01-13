Delta verdient im Tagesgeschäft weniger - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
- Delta Air Lines profitierte von Finanzgeschäften.
- Umsatz stieg um 3%, operativer Gewinn sank um 3%.
- Bastian sieht 2026 Risiken durch Weltpolitik.
ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im vergangenen Jahr nur dank günstiger Finanzgeschäfte einen Gewinnsprung hingelegt. Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen wegen gestiegener Kosten weniger als im Vorjahr, wie es am Dienstag in Atlanta mitteilte. Zugleich gab Delta den Kauf von 30 Boeing -Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Die Erwartungen von Delta-Chef Ed Bastian an das laufende Jahr konnten die Anleger am Finanzmarkt jedoch nicht überzeugen: Sie schickten die Aktie vorbörslich mehr als vier Prozent abwärts.
Im abgelaufenen Jahr steigerte Delta den Umsatz um drei Prozent auf rund 63,4 Milliarden US-Dollar (54,3 Mrd Euro). Weil auch die Betriebskosten stiegen, sank der operative Gewinn um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich profitierte Delta allerdings von günstigen Anlagegeschäften, sodass der Überschuss um 45 Prozent auf gut 5 Milliarden Dollar nach oben sprang.
Für das laufende Jahr rechnet Bastian mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,50 und 7,50 Dollar. Dies wäre auf jeden Fall mehr als die 5,82 Dollar von 2025.
Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte das Geschäft von Fluggesellschaften aus den USA im vergangenen Jahr zeitweise deutlich zurückgeworfen. Delta-Chef Bastian sieht in der Weltpolitik auch 2026 Gefahren für seine Geschäftsprognose - sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. "Wir werden keinen Rekordgewinn in Aussicht stellen oder versprechen, bevor wir die Unsicherheiten etwas besser verstanden haben."/stw/men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 205,8 auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +8,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 163,78 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 277,00USD was eine Bandbreite von +17,31 %/+32,63 % bedeutet.
Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:
* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer
* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer
Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer
Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.
Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:
* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)
* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)
* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)
* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)
* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..
