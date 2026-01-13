BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Dank eines überraschend guten Handelsgeschäfts habe die Großbank die Gewinnerwartung übertroffen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Nettozinseinkommen habe die Erwartungen erreicht, wobei die Nettozinsmarge und die Kredite höher gewesen seien als gedacht und die Kreditqualität stabil gewesen sei. Der 2026er-Ausblick decke sich mit vorherigen Äußerungen./mis/rob/ck
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 276,9EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
