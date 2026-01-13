BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Dank eines überraschend guten Handelsgeschäfts habe die Großbank die Gewinnerwartung übertroffen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Nettozinseinkommen habe die Erwartungen erreicht, wobei die Nettozinsmarge und die Kredite höher gewesen seien als gedacht und die Kreditqualität stabil gewesen sei. Der 2026er-Ausblick decke sich mit vorherigen Äußerungen./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 276,9EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jason Goldberg

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 391

Kursziel alt: 391

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 391,00 $ , was eine Steigerung von +24,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer