Börsenstart USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,56 %

Der Dow Jones steht bei 49.301,03 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,13 %, Boeing +1,73 %, Nike (B) +1,69 %, Walmart +1,29 %, Chevron Corporation +1,21 %

Flop-Werte: Visa (A) -3,97 %, JPMorgan Chase -2,15 %, Salesforce -2,06 %, The Home Depot -1,71 %, Merck & Co -1,33 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.786,79 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +6,64 %, Intel +5,72 %, Diamondback Energy +3,76 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,28 %, Monolithic Power Systems +2,22 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,30 %, MercadoLibre -4,07 %, Adobe -2,35 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,04 %, Charter Communications Registered (A) -2,01 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:56) bei 6.968,16 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Moderna +8,60 %, Advanced Micro Devices +6,64 %, Intel +5,72 %, APA Corporation +5,03 %, Texas Pacific Land +4,36 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -4,62 %, Mastercard Registered (A) -4,10 %, Visa (A) -3,97 %, Block (A) -3,48 %, CRH -2,90 %