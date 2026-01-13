Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.301,03 PKT und verliert bisher -0,56 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,13 %, Boeing +1,73 %, Nike (B) +1,69 %, Walmart +1,29 %, Chevron Corporation +1,21 %
Flop-Werte: Visa (A) -3,97 %, JPMorgan Chase -2,15 %, Salesforce -2,06 %, The Home Depot -1,71 %, Merck & Co -1,33 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.786,79 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +6,64 %, Intel +5,72 %, Diamondback Energy +3,76 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,28 %, Monolithic Power Systems +2,22 %
Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,30 %, MercadoLibre -4,07 %, Adobe -2,35 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,04 %, Charter Communications Registered (A) -2,01 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:56) bei 6.968,16 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Moderna +8,60 %, Advanced Micro Devices +6,64 %, Intel +5,72 %, APA Corporation +5,03 %, Texas Pacific Land +4,36 %
Flop-Werte: Super Micro Computer -4,62 %, Mastercard Registered (A) -4,10 %, Visa (A) -3,97 %, Block (A) -3,48 %, CRH -2,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.