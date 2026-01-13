DAX, Verbio & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Adobe Stock
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Verbio
|+14,04 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|T1 Energy
|+12,90 %
|Elektrogeräte
|🥉
|TTM Technologies
|+12,69 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Apex Critical Metals Registered
|-7,45 %
|Rohstoffe
|🟥
|Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
|-9,10 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Travere Thereapeutics
|-25,17 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Verbio
|Erneuerbare Energien
|🥈
|FintechWerx International Software Services
|Informationstechnologie
|🥉
|Intel
|Halbleiter
|ST George Mining
|Rohstoffe
|Energy Transition Minerals
|Rohstoffe
|European Lithium
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|323
|-
|🥈
|Silber
|167
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|80
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|67
|Pharmaindustrie
|DroneShield
|61
|Sonstige Technologie
|BioNTech
|54
|Biotechnologie
Verbio
Wochenperformance: +9,70 %
Wochenperformance: +9,70 %
Platz 1
T1 Energy
Wochenperformance: -11,97 %
Wochenperformance: -11,97 %
Platz 2
TTM Technologies
Wochenperformance: +31,30 %
Wochenperformance: +31,30 %
Platz 3
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +38,42 %
Wochenperformance: +38,42 %
Platz 4
Xinjiang Goldwind Science & Technology (H)
Wochenperformance: +1,22 %
Wochenperformance: +1,22 %
Platz 5
Travere Thereapeutics
Wochenperformance: -41,92 %
Wochenperformance: -41,92 %
Platz 6
Verbio
Wochenperformance: +9,70 %
Wochenperformance: +9,70 %
Platz 7
FintechWerx International Software Services
Wochenperformance: +10,43 %
Wochenperformance: +10,43 %
Platz 8
Intel
Wochenperformance: +18,71 %
Wochenperformance: +18,71 %
Platz 9
ST George Mining
Wochenperformance: +13,45 %
Wochenperformance: +13,45 %
Platz 10
Energy Transition Minerals
Wochenperformance: +66,67 %
Wochenperformance: +66,67 %
Platz 11
European Lithium
Wochenperformance: +44,44 %
Wochenperformance: +44,44 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +2,37 %
Wochenperformance: +2,37 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +13,47 %
Wochenperformance: +13,47 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: -4,04 %
Wochenperformance: -4,04 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +20,84 %
Wochenperformance: +20,84 %
Platz 16
DroneShield
Wochenperformance: -2,22 %
Wochenperformance: -2,22 %
Platz 17
BioNTech
Wochenperformance: +10,42 %
Wochenperformance: +10,42 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte