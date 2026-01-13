Moderna Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,60 % - 13.01.2026

Mit einer Performance von +8,60 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,48€, mit einem Plus von +8,60 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +14,17 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,66 % 1 Monat +15,74 % 3 Monate +26,94 % 1 Jahr -29,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna-Aktie, die trotz positiver Prognosen und regulatorischer Erleichterungen weiterhin stark geshortet wird. Marktteilnehmer vergleichen Moderna mit Biontech und sehen Chancen aufgrund der Short-Situation und bevorstehender Zulassungen. Die Insolvenzgefahr wird als gering eingeschätzt, während die Möglichkeit eines schnellen Kursanstiegs durch das Schließen von Short-Positionen thematisiert wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,23 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.