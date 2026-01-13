    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Apple greift Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps an - Adobe-Aktie fällt

    Apple greift Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps an - Adobe-Aktie fällt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple greift den Platzhirsch Adobe sowie Entwickler von Musik-Anwendungen mit einem Bündel-Abo für seine Kreativ-Apps an. Das Angebot mit dem Namen Apple Creator Studio wird ab Ende Januar unter anderem Zugang zum Videoschnitt-Programm Final Cut Pro, der Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro und der Musikaufnahme-Software Logic Pro bieten.

    Den Preis für das Studio-Bündel setzte Apple auf 12,99 Euro im Monat beziehungsweise 129 Euro im Jahr fest - und damit deutlich unter dem Niveau von Adobe. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen für Apples kostenlose Büroprogramme wie die Textverarbeitungs-Software Pages.

    Adobe-Aktien fielen im US-Handel um fast drei Prozent, während Apple-Papiere auf der Stelle traten. Adobe-Anleger haben ohnehin seit geraumer Zeit einen schweren Stand, weil sie starke Konkurrenz unter anderem von KI-gestützter Software für Adobes Software fürchten. Derzeit sind Adobe-Aktien mit 317 Dollar nur noch rund halb so viel wert wie zwei Jahre zuvor.

    Mit dem Vorstoß macht Apple einen neuen Anlauf, von der breiten Nutzung der Geräte des Konzerns in der Kreativ-Industrie von iPhones über iPad-Tablets bis hin zu Mac-Computern mit einem größeren Software-Geschäft zu profitieren./so/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 272,9 auf Tradegate (13. Januar 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,30 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,67USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von +3,02 %/+36,62 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
