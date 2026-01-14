    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilldan Group AktievorwärtsNachrichten zu Willdan Group

    155 % Plus in 2025

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Willdan Group: Auch 2026 ein Top KI-Pick mit Verdopplungschance

    Still, fokussiert und hochprofitabel: Willdan hat sich zu einem zentralen Profiteur des KI- und Energieinfrastruktur-Booms entwickelt. Ein prall gefülltes Auftragsbuch macht die Aktie auch 2026 zu einem Top-Pick!

    Für Sie zusammengefasst
    • Willdan profitiert von KI- und Energieinfrastruktur-Boom.
    • Umsatz und Gewinn steigen stark, positive Margenentwicklung.
    • Übernahme stärkt Beratung, gute Wachstumsprognosen 2026.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    155 % Plus in 2025 - Willdan Group: Auch 2026 ein Top KI-Pick mit Verdopplungschance
    Foto: DALL E - DALL E

    Die Willdan Group Inc. ist ein US-amerikanisches Energie- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Anaheim, Kalifornien. Gegründet 1964, arbeitet Willdan vor allem für Energieversorger, Kommunen und staatliche Einrichtungen. Der Konzern unterstützt Kunden bei der Modernisierung von Stromnetzen, der Steigerung der Energieeffizienz sowie bei Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekten.

    Das Geschäft ist in zwei zentrale Segmente gegliedert. Der Bereich Energy gilt als Wachstumsmotor und umfasst Dekarbonisierungslösungen, Energieeffizienzprogramme, KI-gestützte Datenanalysen und Softwarelösungen – ein entscheidender Hebel im Zuge des explosionsartig wachsenden Bedarfs an Rechenzentren. Das Segment Engineering and Consulting deckt klassische Ingenieurdienstleistungen, Katastrophenschutz sowie kommunale Finanz- und Strategieberatung ab.

     

    Überzeugendes 3. Quartal 

    Im dritten Quartal 2025 setzte Willdan seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 182,01 Millionen US-Dollar. Parallel verbesserten sich die Margen spürbar, was zu einem deutlich steigenden operativen Ergebnis führte. Besonders positiv entwickelte sich der freie Cashflow, der die finanzielle Flexibilität für weiteres Wachstum und Akquisitionen erhöht.

    Die ersten 9 Monate sind noch besser

    In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres erzielte Willdan einen Umsatz von 507,87 Millionen US-Dollar, nach 421,74 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte auf 33,84 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,88 Millionen US-Dollar zuvor.

    Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft lag bei 2,35 US-Dollar, nach 1,08 US-Dollar im Vorjahr. Verwässert erreichte das EPS 2,26 US-Dollar, nach 1,05 US-Dollar im Vergleichszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 81 Prozent sowie ein Umsatzplus von 20 Prozent auf rund 682,3 Millionen US-Dollar.

    Übernahme von Compass Municipal Advisors

    Ein weiterer strategischer Schritt ist die Übernahme von Compass Municipal Advisors durch die Tochtergesellschaft Willdan Financial Services. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Mit dem Zukauf erweitert Willdan sowohl seine geografische Präsenz als auch sein Leistungsangebot im Bereich kommunaler Beratung und öffentlicher Finanzierung. Die Akquisition stärkt insbesondere das Segment Engineering and Consulting und vertieft die Beziehungen zu Städten, Gemeinden und öffentlichen Auftraggebern.

    Mein Tipp: Spielen Sie den Ausbruch

    Willdan vereint mehrere starke Trends in einer Aktie: KI-getriebene Nachfrage nach Rechenzentren, steigende Investitionen in Energieeffizienz und Infrastruktur sowie eine zunehmende Rolle öffentlicher Auftraggeber. Großaufträge wie das 330-Millionen-Dollar-Energieeffizienzprogramm für das Los Angeles Department of Water and Power unterstreichen die strategische Relevanz des Unternehmens.

    Mit einer starken Auftragspipeline, steigenden Margen, starkem Cashflow und erfolgreichen Akquisitionen ist Willdan hervorragend positioniert, um das Wachstum auch 2026 fortzusetzen. Als quantitativ führende Aktie im Bereich Research und Consulting bleibt Willdan ein überzeugender Alpha-Pick für Anleger, die auf strukturelles Wachstum im Small- und Mid-Cap-Segment setzen.

    Zudem ist die Aktie mit einem Plus von etwas mehr als 10 Prozent stark ins neue Jahr gestartet und ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Die Chancen, dass sich die Aktie im Jahr 2026 noch einmal verdoppeln könnte, stehen daher nicht schlecht. 

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 133,42$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    155 % Plus in 2025 Willdan Group: Auch 2026 ein Top KI-Pick mit Verdopplungschance Still, fokussiert und hochprofitabel: Willdan hat sich zu einem zentralen Profiteur des KI- und Energieinfrastruktur-Booms entwickelt. Ein prall gefülltes Auftragsbuch macht die Aktie auch 2026 zu einem Top-Pick!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     