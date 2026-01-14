Willdan Group: Auch 2026 ein Top KI-Pick mit Verdopplungschance

Das Geschäft ist in zwei zentrale Segmente gegliedert. Der Bereich Energy gilt als Wachstumsmotor und umfasst Dekarbonisierungslösungen, Energieeffizienzprogramme, KI-gestützte Datenanalysen und Softwarelösungen – ein entscheidender Hebel im Zuge des explosionsartig wachsenden Bedarfs an Rechenzentren. Das Segment Engineering and Consulting deckt klassische Ingenieurdienstleistungen, Katastrophenschutz sowie kommunale Finanz- und Strategieberatung ab.

Die Willdan Group Inc. ist ein US-amerikanisches Energie- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Anaheim, Kalifornien. Gegründet 1964, arbeitet Willdan vor allem für Energieversorger, Kommunen und staatliche Einrichtungen. Der Konzern unterstützt Kunden bei der Modernisierung von Stromnetzen, der Steigerung der Energieeffizienz sowie bei Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekten.

Überzeugendes 3. Quartal

Im dritten Quartal 2025 setzte Willdan seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 182,01 Millionen US-Dollar. Parallel verbesserten sich die Margen spürbar, was zu einem deutlich steigenden operativen Ergebnis führte. Besonders positiv entwickelte sich der freie Cashflow, der die finanzielle Flexibilität für weiteres Wachstum und Akquisitionen erhöht.

Die ersten 9 Monate sind noch besser

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres erzielte Willdan einen Umsatz von 507,87 Millionen US-Dollar, nach 421,74 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte auf 33,84 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,88 Millionen US-Dollar zuvor.

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft lag bei 2,35 US-Dollar, nach 1,08 US-Dollar im Vorjahr. Verwässert erreichte das EPS 2,26 US-Dollar, nach 1,05 US-Dollar im Vergleichszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 81 Prozent sowie ein Umsatzplus von 20 Prozent auf rund 682,3 Millionen US-Dollar.

Übernahme von Compass Municipal Advisors

Ein weiterer strategischer Schritt ist die Übernahme von Compass Municipal Advisors durch die Tochtergesellschaft Willdan Financial Services. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Mit dem Zukauf erweitert Willdan sowohl seine geografische Präsenz als auch sein Leistungsangebot im Bereich kommunaler Beratung und öffentlicher Finanzierung. Die Akquisition stärkt insbesondere das Segment Engineering and Consulting und vertieft die Beziehungen zu Städten, Gemeinden und öffentlichen Auftraggebern.

Mein Tipp: Spielen Sie den Ausbruch

Willdan vereint mehrere starke Trends in einer Aktie: KI-getriebene Nachfrage nach Rechenzentren, steigende Investitionen in Energieeffizienz und Infrastruktur sowie eine zunehmende Rolle öffentlicher Auftraggeber. Großaufträge wie das 330-Millionen-Dollar-Energieeffizienzprogramm für das Los Angeles Department of Water and Power unterstreichen die strategische Relevanz des Unternehmens.

Mit einer starken Auftragspipeline, steigenden Margen, starkem Cashflow und erfolgreichen Akquisitionen ist Willdan hervorragend positioniert, um das Wachstum auch 2026 fortzusetzen. Als quantitativ führende Aktie im Bereich Research und Consulting bleibt Willdan ein überzeugender Alpha-Pick für Anleger, die auf strukturelles Wachstum im Small- und Mid-Cap-Segment setzen.

Zudem ist die Aktie mit einem Plus von etwas mehr als 10 Prozent stark ins neue Jahr gestartet und ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Die Chancen, dass sich die Aktie im Jahr 2026 noch einmal verdoppeln könnte, stehen daher nicht schlecht.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 133,42 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer