Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 1
Performance 1M: +16,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, da die Aktien auf über 26 Euro gestiegen sind, unterstützt durch positive Analystenmeinungen zur KI-Strategie. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Schließung des Logistikzentrums in Erfurt, die als potenzieller Imageverlust wahrgenommen wird. Die Stimmung ist gemischt, mit positiven und kritischen Stimmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 2
Performance 1M: +4,90 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 3
Performance 1M: +1,73 %
Continental
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 4
Performance 1M: +4,02 %
Symrise
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 5
Performance 1M: +13,21 %
Bayer
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 6
Performance 1M: +9,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger an eine langfristige Erholung glauben, herrscht Skepsis aufgrund der Unsicherheiten rund um die Glyphosat-Klagen und die Möglichkeit eines Chapter-11-Verfahrens für Monsanto. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage spiegelt diese Unsicherheiten wider, wobei fundamentale Daten und strategische Maßnahmen als entscheidend für die Zukunft angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Merck
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 7
Performance 1M: +11,81 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,67%
|PUT: 51,33%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,65 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
