Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.01.2026

Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, da die Aktien auf über 26 Euro gestiegen sind, unterstützt durch positive Analystenmeinungen zur KI-Strategie. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Schließung des Logistikzentrums in Erfurt, die als potenzieller Imageverlust wahrgenommen wird. Die Stimmung ist gemischt, mit positiven und kritischen Stimmen.