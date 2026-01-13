Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 1
Performance 1M: -3,72 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 2
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 3
Performance 1M: +8,36 %
Performance 1M: +8,36 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 4
Performance 1M: +3,21 %
Performance 1M: +3,21 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 5
Performance 1M: +20,19 %
Performance 1M: +20,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Bank of America sieht AIXTRON als Top-Pick für die KI-Infrastruktur. Anleger erwarten steigende Kurse aufgrund geplanter Aufträge für 2025 und dem Kauf von Aktien durch Goldman Sachs. Trotz Leerverkäufen wird eine positive Kursentwicklung diskutiert, was auf ein starkes Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
freenet
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 6
Performance 1M: +3,86 %
Performance 1M: +3,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Freenet im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Stabilität und Dividendenstärke. Trotz einer Abstufung durch UBS auf 28,50 € bleibt die Aktie aufgrund ihrer 7% Dividende attraktiv. Anleger sehen Freenet als defensives Investment, während die Aktie seit Jahren in einer Range von 28 € bis 32 € festhängt. Die Hoffnung auf Impulse durch das bevorstehende IPO von waipu.tv ist spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 7
Performance 1M: +22,10 %
Performance 1M: +22,10 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 8
Performance 1M: +13,84 %
Performance 1M: +13,84 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 9
Performance 1M: +14,87 %
Performance 1M: +14,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen die Aktie als günstig bewertet und erwarten eine Erholung, während andere vor Risiken durch Leerverkäufe warnen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Unsicherheit führt. Insgesamt bleibt ein gewisser Optimismus, trotz der Herausforderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 10
Performance 1M: -0,54 %
