Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Bank of America sieht AIXTRON als Top-Pick für die KI-Infrastruktur. Anleger erwarten steigende Kurse aufgrund geplanter Aufträge für 2025 und dem Kauf von Aktien durch Goldman Sachs. Trotz Leerverkäufen wird eine positive Kursentwicklung diskutiert, was auf ein starkes Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweist.