Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Vinci
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 1
Performance 1M: -2,22 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 2
Performance 1M: +0,76 %
Ferrari
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +3,17 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 4
Performance 1M: +2,56 %
Bayer
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 5
Performance 1M: +9,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger an eine langfristige Erholung glauben, herrscht Skepsis aufgrund der Unsicherheiten rund um die Glyphosat-Klagen und die Möglichkeit eines Chapter-11-Verfahrens für Monsanto. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage spiegelt diese Unsicherheiten wider, wobei fundamentale Daten und strategische Maßnahmen als entscheidend für die Zukunft angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
