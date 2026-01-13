Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 13.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wienerberger
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 1
Performance 1M: -3,77 %
DO & CO
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 2
Performance 1M: +13,17 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 3
Performance 1M: +3,53 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +10,79 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 5
Performance 1M: +19,80 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 6
Performance 1M: +2,68 %
