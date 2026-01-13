Frankreich verurteilt Gewalt gegen Proteste im Iran scharf

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Barrot sprach im Parlament in Paris von einem "Ruf nach Freiheit" und einer "friedlichen Revolte", die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden.

"Demonstranten wurden aus nächster Nähe mit Sturmgewehren erschossen, das Internet wurde blockiert, um das Ausmaß des Grauens besser verbergen zu können, Hunderte, vielleicht Tausende von Leichen wurden in Säcken und Krankenhäusern gestapelt, Tote, um die wir gemeinsam mit den trauernden iranischen Familien trauern, Hilferufe, denen wir uns nicht verschließen können", sagte der Außenminister.