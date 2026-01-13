    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Frankreich verurteilt Gewalt gegen Proteste im Iran scharf

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich verurteilt blutige Protestniederschlagung im Iran.
    • Außenminister Barrot fordert Freiheit und Menschlichkeit.
    • EU-Sanktionen gegen iranische Machthaber geplant.
    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Barrot sprach im Parlament in Paris von einem "Ruf nach Freiheit" und einer "friedlichen Revolte", die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden.

    "Demonstranten wurden aus nächster Nähe mit Sturmgewehren erschossen, das Internet wurde blockiert, um das Ausmaß des Grauens besser verbergen zu können, Hunderte, vielleicht Tausende von Leichen wurden in Säcken und Krankenhäusern gestapelt, Tote, um die wir gemeinsam mit den trauernden iranischen Familien trauern, Hilferufe, denen wir uns nicht verschließen können", sagte der Außenminister.

    Staatliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten

    Frankreich habe diese Unterdrückung aufs Schärfste verurteilt und diese staatliche Gewalt angeprangert, die blindlings über friedliche Demonstranten hereingebrochen sei. "Diese Verurteilung habe ich dem iranischen Außenminister mitgeteilt und sie wird dem iranischen Botschafter in Frankreich, den ich heute ins Außenministerium bestellt habe, erneut übermittelt werden."

    Barrot verwies auf geplante weitere EU-Sanktionen gegen die Machthaber im Iran und betonte, es dürfe keine Straffreiheit für diejenigen geben, die ihre Waffen gegen friedliche Demonstranten richteten. In diesem entscheidenden Moment seiner Geschichte werde Frankreich dem iranischen Volk mit ganzer Kraft zur Seite stehen./evs/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
