    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel - Aktie geht steil - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +6,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel - Aktie geht steil - 13.01.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 40,23 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,40  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,23, mit einem Plus von +6,34 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.957,09€
    Basispreis
    18,56
    Ask
    × 13,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.482,26€
    Basispreis
    20,04
    Ask
    × 13,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +32,67 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +19,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +27,80 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,41 %
    1 Monat +26,69 %
    3 Monate +32,67 %
    1 Jahr +118,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Intel‑Aktie, die Nutzer politischen Rückenwind, CES‑Chipvorstellungen und Tweets als Treiber zuschreiben. Diskutiert werden extreme und widersprüchliche KGV‑Angaben (von ~70 bis in die Tausende), verbesserte Fundamentaldaten und Wachstumserwartungen, Bewertungsrisiken, ob ein Einstieg zu spät ist sowie die Erwartung auf Quartalszahlen und mögliche Rücksetzer (~18 €).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,75 Mrd.EUR € wert.

    Leichter Dämpfer nach Rekorden


    Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 49.352 Punkte. Tags zuvor hatte der …

    DAX, Verbio & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsenstart USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +7,74 %
    +20,89 %
    +26,10 %
    +30,96 %
    +118,21 %
    +37,21 %
    -12,23 %
    +25,77 %
    +1.962,06 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel - Aktie geht steil - 13.01.2026 Am 13.01.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +6,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     