Intel - Aktie geht steil - 13.01.2026

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 40,23€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,40 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,23€, mit einem Plus von +6,34 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +32,67 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +19,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +27,80 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,41 % 1 Monat +26,69 % 3 Monate +32,67 % 1 Jahr +118,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Intel‑Aktie, die Nutzer politischen Rückenwind, CES‑Chipvorstellungen und Tweets als Treiber zuschreiben. Diskutiert werden extreme und widersprüchliche KGV‑Angaben (von ~70 bis in die Tausende), verbesserte Fundamentaldaten und Wachstumserwartungen, Bewertungsrisiken, ob ein Einstieg zu spät ist sowie die Erwartung auf Quartalszahlen und mögliche Rücksetzer (~18 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,75 Mrd.EUR € wert.

Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 49.352 Punkte. Tags zuvor hatte der …

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.