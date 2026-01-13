    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise steigen weiter deutlich - Brent-Öl auf höchsten Stand seit Oktober

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit Monaten.
    • Iran-Krise und US-Zölle treiben Preise weiter an.
    • Brent-Öl so teuer wie seit Oktober 2022 nicht mehr.
    Ölpreise steigen weiter deutlich - Brent-Öl auf höchsten Stand seit Oktober
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gestiegen und haben den höchsten Stand seit mehreren Monaten erreicht. Bis zum Nachmittag haben sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Preistreiber ist die angespannte Lage im Iran und die Sorge vor einem sinkenden Angebot.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 65,47 US-Dollar. Das sind 1,60 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 1,57 Dollar auf 61,07 Dollar.

    Mit dem aktuellen Preissprung ist Brent-Öl aus der Nordsee so teuer wie seit dem vergangenen Oktober nicht mehr. Der Preis für US-Öl erreichte den höchsten Stand seit Anfang November.

    Preistreiber ist vor allem die jüngste Entwicklung im Iran, wo die Staatsführung Massenproteste mit Gewalt niederschlägt. US-Präsident Donald Trump kündigte neue Zölle an, um die Führung in Teheran unter Druck zu setzen. Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen mit sofortiger Wirkung Strafzölle auf Einfuhren in die USA in Höhe von 25 Prozent gelten, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social erklärte.

    Die Zollandrohungen hätten für einen Aufschlag bei den Ölpreisen gesorgt, sagte Öl-Analyst Charu Chanana von Saxo Markets in Singapur. Aber in welche Richtung es am Ende tatsächlich wirken werde, hänge nun davon ab, ob die Zoll-Rhetorik überhaupt in realen Zöllen mündet. Entscheidend sei, ob es zu Engpässen bei der Versorgung oder zu neuen Handelsstreitigkeiten komme.

    Bereits in den vergangenen Handelstagen waren die Ölpreise zum Teil deutlich gestiegen. Die Lage in Venezuela, das über die weltweit größten Ölreserven verfügt, wird von Öl-Investoren ebenfalls stark beachtet./jkr/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise steigen weiter deutlich - Brent-Öl auf höchsten Stand seit Oktober Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gestiegen und haben den höchsten Stand seit mehreren Monaten erreicht. Bis zum Nachmittag haben sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Preistreiber ist die angespannte Lage im Iran und die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     