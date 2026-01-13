Boeing kommt ein Stück aus dem Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus

Auch 2025 lag Boeing noch weit hinter dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus , der trotz eines Rückschlags kurz vor Jahresende insgesamt 793 Passagierjets auslieferte. Bei den Bestellungen lag Boeing im vergangenen Jahr mit brutto 1.175 Maschinen hingegen vor seinem Konkurrenten aus Europa, der brutto auf genau 1.000 neu bestellte Maschinen kam. Auch nach Abzug von Stornierungen ließ Boeing seinen Rivalen beim Auftragseingang hinter sich.

SEATTLE (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat nach seiner verschärften Krise von 2024 im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Jets ausgeliefert. Insgesamt fanden 600 neue Passagier- und Frachtflugzeuge den Weg zu ihren Käufern, wie Boeing am Dienstag in Seattle mitteilte. Im Vorjahr waren die Auslieferungen auf 348 Maschinen eingebrochen, nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA den Konzern wegen eines Beinahe-Unglücks und etlicher Produktionsmängel unter strenge Aufsicht gestellt hatte.

Allerdings steckt der US-Konzern seit den tödlichen Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 in einer schweren Krise. Nach mehr als anderthalb Jahren Flugverbot für die Modellreihe dürfen die Maschinen dank technischer Verbesserungen zwar schon seit Herbst 2020 wieder starten, doch bei Boeing tauchten immer neue Qualitäts- und Produktionsmängel auf - auch bei anderen Modellen.

Nachdem eine 737 Max Anfang 2024 im Flug ein türgroßes Rumpfteil verlor, griffen die Behörden schließlich durch. Boeing durfte die Produktion der Reihe seitdem vorerst nicht mehr ausweiten. Inzwischen wurden die Beschränkungen etwas gelockert. Insgesamt lieferte Boeing im vergangenen Jahr 440 Exemplare der 737 Max aus.

Die Finanzzahlen des vergangenen Jahres will Boeing erst am 27. Januar veröffentlichen. Nachdem der Konzern in den ersten neun Monaten bereits einen Fehlbetrag von fast sechs Milliarden US-Dollar (5,1 Mrd Euro) verbucht hatte, zeichnet sich für 2025 allerdings schon das siebte Verlustjahr in Folge ab.

Das liegt vor allem an einer weiteren Verzögerung beim modernisierten Großraumjet 777X. Boeing hatte die Auslieferung des ersten Exemplars im Oktober auf das Jahr 2027 verschoben und dafür eine Belastung von fast fünf Milliarden Dollar verbucht. Der Jet liegt damit nun sieben Jahre hinter den ursprünglichen Plänen zurück./stw/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 210,3 auf Tradegate (13. Januar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,44 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 174,30 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von -4,70 %/+13,46 % bedeutet.



