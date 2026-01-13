    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    US-Anleihen legen etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen-Kurse steigen leicht, T-Note-Future +0,13%
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,17 Prozent.
    • Inflation in den USA stabil bei 2,7 Prozent, Zinssenkungen möglich.
    US-Anleihen legen etwas zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,13 Prozent auf 112,30 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,17 Prozent.

    Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA konnte dem Handel keinen größeren Impuls geben. Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.

    Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, "hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Im weiteren Verlauf des Jahres werden allgemein weiter sinkende Zinsen in den USA erwartet./jkr/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen legen etwas zu Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,13 Prozent auf 112,30 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,17 Prozent. Daten zur Entwicklung …
