Superzyklus nimmt Fahrt auf, genau wie dieses Weltklasse-Unternehmen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silberpreis hat im abgelaufenen Jahr eine unerwartet starke Rallye hingelegt und die Performance von Gold sogar deutlich übertroffen, weshalb Silber von manchen Marktbeobachtern inzwischen als „das neue Gold“ bezeichnet wird. Die Entwicklung des Silberpreises mit dem Erreichen historischer Rekordstände hat sogar dazu geführt, dass die deutsche Finanzverwaltung die Ausgabe geplanter Sammlermünzen aus Silber stoppte, weil der Materialwert inzwischen über dem Nennwert liegt!

Ursächlich für den starken Anstieg sind mehrere Faktoren: Neben der klassischen Nachfrage alsAnlage- und Absicherungsinstrument gegen Inflation und politische Risiken spielt Silber eine zunehmend wichtige Rolle in der Industrie, etwa in Elektronik, Medizintechnik, Solarzellen oder der Automobilbranche.

Zugleich ist der Markt für Silber deutlich kleiner als der für Gold, was bedeutet, dass Angebots- und Nachfrageverschiebungen hier größere Preisreaktionen auslösen können. Hinzu kommen verstärkte Käufe institutioneller und privater Anleger, die nicht „die Rallye verpassen“ wollen.

Die Rahmenbedingungen für Silber-Investments könnten folglich kaum besser sein! Und einHauptprofiteur sollte Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3).

Vom Explorer zur Silber-Champions League: Die Vizsla Silver-Story!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) ist ein kanadisches Bergbau-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich voll und ganz auf den Aufbau zu einem der weltweit bedeutendsten Silber- und Goldproduzenten konzentriert. Im Mittelpunkt steht dabei das zu 100 % im Besitz stehende Panuco-Projekt im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko – ein Gebiet mit einem riesigen, hochgradigen Silber-Gold-Vorkommen, das in den letzten Jahren zu einer der vielversprechendsten Entdeckungen im Rohstoffsektor geworden ist.

Das Geschäftsmodell von Vizsla Silver verbindet zwei kraftvolle Stoßrichtungen:

Systematische Erschließung und Entwicklung : Vizsla treibt den Fortschritt seines Panuco-Projekts konsequent voran – von der Exploration über Test- und Meilensteinbohrungen bis hin zur vollständigen Produktion. Durch detaillierte geologische Studien, umfangreiche Bohrprogramme und technische Untersuchungen schafft das Unternehmen eine belastbare Grundlage für eine wirtschaftliche Produktion. Studien wie die Preliminary Economic Assessment zeigen dabei beeindruckende Zahlen zu Ressourcengröße, Produktionserwartungen und Wirtschaftlichkeit.

Parallellaufende „Dual-Track“-Strategie : Auf der einen Seite „de-riskt“ Vizsla Silver den bekannten Ressourcenbereich durch feinmaschige Analysen, Pilot-Bergbau und die Vorbereitung auf eine spätere Produktionsentscheidung. Auf der anderen Seite bleibt es ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen innerhalb des größeren Panuco-Districts. Diese Kombination aus sicherer Ressourcenbewertung und Exploration soll langfristiges Wachstum sichern und den Wert für Investoren maximieren.

Mit einer im November vergangenen Jahres veröffentlichten äußerst positiven Machbarkeitsstudiemit einem Nachsteuer-NPV von 1,8 Mrd. USD, einem Nachsteuer-IRR von sensationellen 111 %sowie All-In-Kosten von gerade einmal 10,61 US-Dollar pro Unze AgEq katapultiert sich Vizsla Silver (WKN: A40EG3) in die Champions League!

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Strategische Landkäufe machen Panuco noch wertvoller!

Mitte Dezember gab das Unternehmen zudem den Erwerb von insgesamt zehn Bergbaurechten mit einer Fläche von 2.378 Hektar im vielversprechenden Panuco – San Dimas-Korridor im Bundesstaat Sinaloa (Mexiko) von Fresnillo plc bekannt. Von diesen Flächen umfassen 1.734 Ha strategisch wichtige Claims, diedirekt an das Panuco-Projekt angrenzen und potenzielle Erweiterungen bekannter mineralisierter Adern abdecken.

Besonders interessant sind dabei Bereiche mit historischer Produktion entlang bekannter mineralisierter Strukturen, von denen einige bereits in die aktuelle Wirtschaftlichkeitsstudie (Feasibility Study) des Panuco-Projekts eingeflossen sind. Die neuen Claims bieten laut Unternehmensführung hochprioritäre Zielgebiete, welche bei erfolgreicher Erkundung die Gesamtressourcenbasis erweitern und die künftige Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern könnten.

Geologisch liegen die neuen Claims im Silber-Gold reichen Panuco-San Dimas-Korridor, wo frühere Produktion, aktuelle Ressourcen und Reserven von etwa 1,2 Milliarden Unzen Silberäquivalent bzw. 15 Millionen Unzen Gold geschätzt werden. Erste geologische Untersuchungen und Proben deuten darauf hin, dass einige Adern und Systemstrukturen aus dem Panuco-Projekt in die neuen Flächen hineinreichen könnten.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Fazit: mehr Land, mehr Kapital, mehr Potenzial!

Vizsla Silver Corp. (WKN: A40EG3) stärkt mit dem Erwerb der strategischen Claims ihre ohnehin schon bärenstarke Positionierung im Panuco-District nochmals deutlich, da das Unternehmen damit seine Landposition rund um sein Flaggschiffprojekt erweitert und neue Chancen für Ressourcenerweiterungund langfristiges Wachstum schafft.

Das Unternehmen hat zudem erst kürzlich erfolgreich ein Angebot von umwandelbaren Senior Notes im Umfang von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen, einschließlich der vollständigen Ausübung einer Überzuteilungsoption. Mit dem Erlös stärkt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) seine finanzielle Flexibilität, um die Entwicklung des Panuco-Projekts voranzutreiben, umfassende Explorationsprogramme durchzuführen und mögliche zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. Kurzum, bei dieser Firma läuft alles rund!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

