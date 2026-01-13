Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.595,01USD pro Feinunze und notiert damit -0,05 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 88,13USD und damit +3,49 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,84USD und verzeichnet ein Plus von +2,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,43USD und verzeichnet ein Plus von +2,60 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.870,00 USD -0,87 % Platin 2.326,50 USD -1,94 % Kupfer London Rolling 13.117,56 USD -0,15 % Aluminium 3.188,27 PKT +0,54 % Erdgas 3,391 USD +1,03 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,49 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.01.26, 17:29 Uhr.