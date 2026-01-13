    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, Bund-Future leicht gestiegen.
    • US-Inflation bleibt bei 2,7%, kaum Einfluss auf Zinsen.
    • Japanische Anleihen unter Druck wegen Neuwahl-Spekulation.
    Deutsche Anleihen kaum verändert
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 128,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

    Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA konnte dem Handel keinen größeren Impuls geben. Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.

    Nach Einschätzung von Ökonomen dürften die Preisdaten kaum Einfluss auf die Zinserwartungen in den USA haben. Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, zeigen sich weiter wenig Auswirkungen der US-Zollpolitik. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, "hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Im weiteren Verlauf des Jahres werden allgemein weiter sinkende Zinsen in den USA erwartet.

    Am Morgen hatte noch ein Ausverkauf bei japanischen Staatsanleihen nach der Spekulation auf eine mögliche vorgezogene Neuwahl in Japan die Kurse an den Anleihemärkten allgemein belastet. Medienberichten zufolge, könnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und befürwortet eine expansive Geldpolitik./jkr/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen kaum verändert Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 128,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent. Daten zur …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     