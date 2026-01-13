Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 128,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA konnte dem Handel keinen größeren Impuls geben. Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.